I progetti del vicesindaco Umberto Ferrondi per Cherasco: "Creeremo un Consorzio per valorizzare le nostre eccellenze"

Il vicesindaco di Cherasco Umberto Ferrondi con delega alle attività produttive, al turismo ed eventi, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali e ai servizi ecologici, racconta alcuni dei progetti su cui l'Amministrazione sta lavorando.

Sugli eventi quali sono le sue priorità?

"Stiamo programmando con un occhio al risparmio, lavoreremo sulla qualità, ma senza sprechi. Il focus sarà la valorizzazione delle nostre eccellenze, in particolare la robiola, dell'elicicoltura e del cioccolato. Stiamo lavorando a diversi progetti che ci permetteranno di lanciare la volata di Gusta Cherasco".

State usando un metodo?

"Stiamo cercando di valorizzare il prodotto, ma soprattutto il produttore. Proprio in questi giorni stiamo discutendo della possibilità di creare un Consorzio di Cherasco, pensato per la robiola, ma in senso generale per quei giovani che vogliano affacciarsi all'agricoltura, alla produzione di eccellenze potendo contare sul supporto del Comune in termini di promozione e ricerca di contributi. Nell'organizzazione degli eventi cerchiamo il coinvolgimento del territorio e delle Proloco, di lavorare insieme come hanno dimostrato le ultime iniziative che abbiamo organizzato. In particolare, la nostra amministrazione vuole sostenerli nei vari eventi estivi, con un impegno anche pratico, a livello di manodopera. La nostra filosofia è una".

Ossia?

"Rispettando i ruoli di tutti, cercare di unire e lavorare per il bene della città".

Il Consorzio non è l'unico progetto condiviso.

"Il nostro obiettivo è quello di creare una Consulta delle associazioni, in particolare delle Pro loco per programmare in maniera più puntuale possibile e per avere un panorama completo di tutti gli eventi che si vogliono fare durante l'anno".

A livello turistico, quali iniziative porterete avanti?

"Continueremo a realizzare e promuovere rassegne di livello, usando il palazzo Salmatoris. Stiamo ultimando i lavori a San Gregorio dove si faranno anche mostre ed eventi dedicati ai più giovani. Compatibilmente con le possibilità del personale e delle guide cercheremo di aprire il più possibile i musei"

Sui servizi ecologici?

"Sto lavorando a una mia idea che è quella di creare un'isola ecologica dedicata ai turisti e alle seconde case, visto che a Cherasco ce ne sono molte. L'obiettivo è quello di migliorare la raccolta differenziata".