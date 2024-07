La dottoressa Salvai diventa medico titolare a Villafalletto e Vottignasco

Il medico di medicina generale Bianca Sabrina Salvai terminerà l’incarico provvisorio nel territorio dei Comuni di Villafalletto e Vottignasco il prossimo 7 luglio.

Da lunedi 8 luglio la stessa dottoressa inizierà l’attività in qualità di Medico di Medicina Generale titolare nel Servizio di Assistenza Primaria (nuovo Ruolo Unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta) nei medesimi Comuni, con ambulatorio a Villafalletto, in via Roma 9 e a Vottignasco, in via Roma 29.

Dalla stessa data sarà possibile procedere alla scelta del Medico da parte di tutti i cittadini.

Anche gli assistiti attualmente in carico alla dottoressa Salvai dovranno nuovamente effettuare la scelta del MMG con le modalità di seguito specificate:

- procedere online, se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte tramite il sito https://pua.salutepiemonte.it/pua

- oppure recarsi, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale e, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, della delega firmata e copia del documento di identità del delegante, presso gli sportelli ASL:

Savigliano: presso il Presidio Ospedaliero SS. Annunziata, via Ospedali 9, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Fossano: via Ospedale 23 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Racconigi: via Ospedale 4, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Gli orari ambulatoriali del medico saranno i seguenti:

Villafalletto: lunedi e mercoledi dalle ore 15 alle 16,30; giovedi dalle 8.30 alle 10.30 e venerdi dalle 16 alle 18 sempre su appuntamento:

Vottignasco: lunedi e mercoledi dalle ore 14 alle 15 e venerdi dalle ore 15 alle 16 sempre su appuntamento.