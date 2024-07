Autogrù si rovescia nel piazzale di una ditta tra Roddi e Verduno: lievi conseguenze per il manovratore del mezzo

Incidente sul lavoro nelle prime ore di questa mattina, venerdì 5 luglio, presso un’azienda della zona artigianale presente al confine tra i territori dei comuni di Roddi e Verduno.

Qui, per cause in corso di accertamento, una autogrù adibita alla posa di prefabbricati, in quel momento utilizzata per lo spostamento di pesanti manufatti all’interno di un piazzale aziendale, si è improvvisamente rovesciata.

Nella sua cabina stava operando un operaio, che fortunatamente non avrebbe subito lesioni di particolare gravità.

Immediata la richiesta dei soccorsi e l’arrivo sul posto del servizio regionale di emergenza 118, che avrebbe condotto l’uomo al vicino Ospedale "Michele e Pietro Ferrero".

Con una loro una squadra dei Vigili del Fuoco arrivati dal vicino Distaccamento di Alba, chiamati poco prima delle 7 e impegnati sino alle 9.30 per la messa in sicurezza dell’area, e i funzionari dello Spresal, il servizio prevenzione infortuni dell’Asl Cn2, impegnati ad appurare le cause del fatto e il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro.