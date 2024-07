La “Sanremo Summer Symphony 2024” pronta a partire l’8 luglio con il concerto “Tony Hadley live in simphony”

Si aprirà lunedì 8 luglio la nuova edizione della SANREMO SUMMER SYMPHONY.

Alle ore 11.30 presso la sala Hibiscus del Royal Hotel Sanremo si terrà la presentazione alla stampa della SANREMO SUMMER SYMPHONY 2024 e alle 21.30 all’Auditorium Franco Alfano il concerto di Tony Hadley con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Si rinnova per il terzo anno consecutivo la rassegna musicale frutto della collaborazione tra la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, il Comune di Sanremo e gli operatori del turismo, che porterà nella “città della musica” artisti di fama nazionale e internazionale.

Quattordici spettacoli per un’estate di grande musica senza confini. Un programma ricchissimo reso ancora più speciale dalla cornice offerta dall’Auditorium Franco Alfano. Un vero e proprio gioiello di Sanremo, rinato nel 2021. Un teatro all'aperto, costruito

all’interno del Parco Marsaglia, capace di accogliere orchestra, artisti e pubblico in una sorta di “abbraccio” con vista mare.

Tra le novità della nuova edizione la collaborazione con Unojazz&Blues, la rassegna organizzata da Unoenergy, azienda sanremese attiva su tutto il territorio nazionale nella commercializzazione di gas, energia e servizi di efficientamento energetico, che arricchirà il palinsesto della rassegna con due date speciali dedicate al jazz e al blues.

Al programma di concerti che si svolgeranno a Sanremo, si aggiungeranno quelli della rassegna “Musica nei Borghi” dedicata a Domenico Modugno nell’anno del trentennale della sua scomparsa. “Voltarelli canta Modugno”, la produzione originale della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, dopo aver toccato nove luoghi speciali e borghi del Ponente ligure, porterà l’omaggio al grande cantautore italiano in altre sette regioni. Tra queste non poteva mancare la Puglia che accoglierà nella prima settimana di settembre l’Orchestra Sinfonica di Sanremo a Polignano a Mare, città d’origine di Modugno.



Programma:

lunedì

8 luglio

ore 21.30

FUORI ABBONAMENTO

“TONY HADLEY LIVE IN SYMPHONY”

con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo Alla direzione il M° Piero Romano

Tony Hadley ha incantato il pubblico di tutto il mondo come frontman dei leggendari Spandau Ballet e con la sua brillante carriera da solista. A questo grande artista - una delle più grandi voci della musica pop internazionale - il compito di aprire la terza edizione della Sanremo Summer Symphony con un concerto imperdibile che lo vedrà esibirsi per la prima volta con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

https:// www.liveticket.it/evento.aspx?Id=503398&InstantBuy=1&CallingPag eUrl= www.liveticket.it/sinfonicasanremo



sabato

13 luglio

ore 21.30

“DEDICATO A VITTORIO DE SCALZI”

con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo Alla direzione il M° Roberto Izzo

Ansia, Serepocaiontas, Lumen, V3N3R3, Roadelli sono i giovani talenti di Area Sanremo che prenderanno parte a una produzione originale della Fondazione Orchestra di Sanremo nata dalla collaborazione con il M° Roberto Izzo, il Club Tenco, Mara De Scalzi e Umberto Sergio.

Una serata per ricordare e scoprire aspetti inediti del grande Vittorio De Scalzi con le indimenticabili canzoni scritte per Anna Oxa e Ornella Vanoni, le collaborazioni con Mogol, Umberto Bindi, Renato Zero, Fabrizio De

André, l’esperienza da solista oltre a quella con i New Trolls.

https:// www.liveticket.it/evento.aspx?Id=503400&InstantBuy=1&CallingPag eUrl= www.liveticket.it/sinfonicasanremo

martedì

16 luglio

ore 21.30

UNOJAZZ&BLUES FESTIVAL

STACEY KENT

con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo Alla direzione il M° Valter Sivilotti

Una delle voci più affascinanti e raffinate del panorama jazz contemporaneo. Con il suo stile sofisticato e la sua interpretazione coinvolgente, Stacey Kent unisce lo swing delle proprie origini americane alle influenze stilistiche e linguistiche europee.

Apprezzata in tutto il mondo, amatissima in Francia, Stacey Kent offrirà al pubblico di Sanremo un'esperienza musicale di classe da grande interprete del jazz moderno.

https:// www.liveticket.it/evento.aspx?Id=503402&InstantBuy=1&CallingPag eUrl= www.liveticket.it/sinfonicasanremo



sabato

20 luglio

ore 21.30

“RHAPSODY IN BLUE - UN AMERICANO A PARIGI”

con Francesco Nicolosi, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e la ONJ

Alla direzione il M° Giancarlo De Lorenzo

Con la sua sensibilità artistica e la sua straordinaria capacità di interpretazione, Francesco Nicolosi trasporterà il pubblico in un viaggio attraverso due capolavori sinfonici del compositore statunitense George Gershwin che fondono musica jazz e colta. Un concerto di grande impatto anche visivo con due orchestre sul palco: l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e l’Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani, istituita nel 2016 e composta da studenti iscritti ai corsi di jazz dei Conservatori italiani.

https:// www.liveticket.it/evento.aspx?Id=503404&InstantBuy=1&CallingPag eUrl= www.liveticket.it/sinfonicasanremo

venerdì

26 luglio

ore 21.30

FUORI ABBONAMENTO

“DEE DEE BRIDGEWATER meets ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO”

con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo Alla direzione il M° Angelo Valori

Dee Dee Bridgewater, una leggenda vivente del jazz e del soul, si esibirà per la prima volta con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Vincitrice di Grammy e Tony Awards, nel corso della sua lunga poliedrica carriera ha costantemente gettato ponti tra i diversi generi musicali. Con la sua voce potente e la sua presenza magnetica sul palco, ha incantato gli appassionati di musica in tutto il mondo e si prepara a regalare un'esperienza indimenticabile al pubblico di Sanremo.

https:// www.liveticket.it/evento.aspx?Id=503406&InstantBuy=1&CallingPag eUrl= www.liveticket.it/sinfonicasanremo



mercoledì

31 luglio

ore 21.30

“GHEMON - UNA COSETTA COSI’”

Uno spettacolo che riflette la personalità di Ghemon, un’artista partito dal mondo hip hop per costruire uno stile unico, che mescola soul, rap e musica italiana. Una serata pensata per offrire al pubblico qualcosa di diverso da quello che già conosce attraverso la musica dell’artista. Uno show fatto di condivisione di storie personali da guardare attraverso la lente dell’ironia, canzoni inedite, cover inaspettate e momenti di riflessione più profonda. Insomma, una cosetta così.

https:// www.liveticket.it/evento.aspx?Id=503408&InstantBuy=1&CallingPag eUrl= www.liveticket.it/sinfonicasanremo



venerdì

2 agosto

ore 21.30

FUORI ABBONAMENTO

“AMII STEWART IN SINFONICA”

con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo Alla direzione il M° Valter Sivilotti

Con il suo carisma contagioso e il suo talento eccezionale, Amii Stewart ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Una star della disco music, ma anche del teatro, della musica internazionale e italiana con “Grazie perché” con Gianni Morandi, le collaborazioni con Eros Ramazzotti e le partecipazioni al Festival di Sanremo.

In questa serata la voce iconica della musica disco e soul incontrerà gli arrangiamenti sinfonici per un viaggio musicale coinvolgente e pieno di energia.

https:// www.liveticket.it/evento.aspx?Id=503410&InstantBuy=1&CallingPag eUrl= www.liveticket.it/sinfonicasanremo

lunedì

5 agosto

ore 21.30

DARIO VERGASSOLA IN “PIERINO E IL LUPO”

con l’ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO

Alla direzione il M° Giancarlo De Lorenzo

Una fiaba musicale sempre attuale composta nel 1936 da Sergej Sergeevič Prokof'ev per voce recitante e orchestra. "Pierino e il lupo" negli anni ha avvicinato alla musica tanti bambini e ragazzi, ottenendo parallelamente larghi consensi dal pubblico adulto. Tantissimi gli artisti illustri che si sono cimentati nella veste del narratore: Benigni, De Filippo, Lucio Dalla, Elio e molti altri.

La scorsa estate è stata molto apprezzata l’interpretazione di Neri Marcorè. Quest'anno l'Orchestra Sinfonica di Sanremo ha invitato sul palco Dario Vergassola con il suo stile pungente e autoironico da “comico

romantico-depresso-ansioso” dal grande acume.

https:// www.liveticket.it/evento.aspx?Id=503412&InstantBuy=1&CallingPag eUrl= www.liveticket.it/sinfonicasanremo

venerdì

9 agosto

ore 21.30

FUORI ABBONAMENTO

“ERMAL META & ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO”

con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo Alla direzione il M° Piero Romano

Ermal Meta, è considerato una delle voci più autentiche e innovative della musica italiana contemporanea. Per la prima volta sarà sul palco con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Cantautore, compositore e polistrumentista che ha appena pubblicato il suo nuovo album di inediti “Buona Fortuna”, con le sue canzoni profonde e coinvolgenti offrirà al pubblico un viaggio attraverso le sfumature dell'animo umano.

Un'esperienza musicale intensa e indimenticabile con uno degli artisti più apprezzati e influenti del panorama musicale odierno, reduce dal successo della sua esperienza da conduttore al Primo Maggio di Roma.

https:// www.liveticket.it/evento.aspx?Id=503414&InstantBuy=1&CallingPag eUrl= www.liveticket.it/sinfonicasanremo



domenica

11 agosto

ore 21.30

“I CANTAUTORI AL FESTIVAL”

con l’ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO e la voce di SIGHANDA

Alla direzione il M° Pino Jodice

Una serata dedicata ai cantautori che hanno partecipato al Festival con un’artista straordinaria, la cantautrice e artista a tutto tondo siculo-ticinese Dominique Fidanza, in arte Sighanda.

Un concerto in collaborazione con il Club Tenco.

https:// www.liveticket.it/evento.aspx?Id=503416&InstantBuy=1&CallingPag eUrl= www.liveticket.it/sinfonicasanremo

martedì

13 agosto

ore 21.30

Gli ALTI & BASSI “IL MITO AMERICANO”

con l’ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO

Alla direzione il M° Ernesto Colombo

Il concerto è un viaggio “a cappella” a inizio del XX secolo nella musica americana legata al gospel, al jazz, allo swing e al grande Cinema. Un percorso che parte con brani gospel e spiritual - attraverso i grandi autori degli anni 30 - si sviluppa incrociando il musical, da George Gershwin a Leonard Bernstein fino agli anni 50, valutando altresì l’influenza che la musica americana e lo swing determinarono in alcuni compositori nostrani. Infine approda al Cinema con alcuni indimenticabili brani associati ai cartoni animati di Walt Disney e, fine anni 70, al film “La febbre del sabato sera”. Il tutto attraverso originali e molto divertenti elaborazioni scritte appositamente per il quintetto vocale a cappella degli “Alti e Bassi”.

https:// www.liveticket.it/evento.aspx?Id=503418&InstantBuy=1&CallingPag eUrl= www.liveticket.it/sinfonicasanremo



sabato

17 agosto

ore 21.30

IGUDESMAN & JOO “HAPPY CONCERT”

con l’ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO

Un concerto che regalerà al pubblico stupore, divertimento e… felicità! Non a caso il duo, Aleksey Igudesman al violino e Hyung-ki Joo al pianoforte, ha chiamato questo spettacolo “Happy Concert”. L’intento è di creare, brano dopo brano, un irrefrenabile aumento di felicità capace di immunizzati contro tutti i problemi del mondo… almeno per tutta la durata ora del concerto! Un elettrizzante insieme di variazioni per orchestra sinfonica e solisti su temi dalla Nona Sinfonia. Un viaggio caleidoscopico musicale che gira intorno al mondo da Bonn a Boston e ritorno in cui non mancheranno anche i divertenti mashup che hanno reso il duo famoso in tutto il mondo grazie anche ai social.

https:// www.liveticket.it/evento.aspx?Id=503420&InstantBuy=1&CallingPag eUrl= www.liveticket.it/sinfonicasanremo



martedì

20 agosto

ore 21.30

UNOJAZZ&BLUES FESTIVAL

FRANCESCO CAFISO QUARTET “PARKER WITH STRINGS”

con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo Alla direzione il M° Valter Sivilotti

Sul palco, con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, un vero e proprio ambasciatore del Jazz italiano nel mondo: il sassofonista Francesco Cafiso, assieme al suo quartetto.

Insieme riproporranno dal vivo il celeberrimo progetto “Charlie Parker With Strings”, una registrazione degli anni ‘50 che comprende un repertorio di composizioni entrate direttamente nella storia: “Summertime”, “I’m in the mood for love”, “Laura”, “Just Friends”, e molte altre.

Una festa per gli amanti dell’estetica musicale e della miglior tradizione bebop. Un concerto di puro jazz!

https:// www.liveticket.it/evento.aspx?Id=503422&InstantBuy=1&CallingPag eUrl= www.liveticket.it/sinfonicasanremo

venerdì

23 agosto

ore 21.30

“BRAZIL”

con l’ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO

Alla direzione il M° Gerardo Estrada

Un viaggio poliedrico e colorato nella musica latino-americana del ‘900. Un programma capace di rendere perfettamente la ricchezza del patrimonio musicale popolare dell’America Latina con brani molto conosciuti nei quali riecheggiano i ritmi caraibici e cubani, risuonano le note delle danze popolari, il folklore messicano, in cui rivivono le mitiche figure dei gauchos argentini della pampa. Un concerto coinvolgente diretto da Gerardo Estrada Martínez, violinista e percussionista venezuelano, considerato uno dei direttori d’orchestra emergenti più interessanti del panorama internazionale.

https:// www.liveticket.it/evento.aspx?Id=503424&InstantBuy=1&CallingPag eUrl= www.liveticket.it/sinfonicasanremo



BIGLIETTI E ABBONAMENTI

I biglietti e abbonamenti sono disponibili in prevendita sul sito www.sinfonicasanremo.it

PREZZI ORDINARI:

Intero (adulti over 30): 25 Euro

Ridotto (abbonati e under 30): 10 euro

Ridotto associazioni (FAI, Soci Coop, associazioni musicali e culturali del territorio): 15 euro

Bambini sotto i 10 anni: gratuito

PREZZI CONCERTI “FUORI ABBONAMENTO”

Per i concerti di Tony Hadley, Amii Stewart, Dee Dee Bridgewater, Ermal Meta, biglietto intero unico: 50 Euro

PREZZI ABBONAMENTI STAGIONE ESTIVA 2024

Abbonamento tariffa unica valido per 10 ingressi (max 2 ingressi a evento): 200 euro (se acquistato on-line diritti di prevendita 10 Euro)



Gli ingressi in abbonamento non possono essere utilizzati per i concerti di Tony Hadley, Amii Stewart, Dee Dee Bridgewater, Ermal Meta.

CASSA E BIGLIETTERIA

Il giorno di ogni concerto sarà possibile acquistare i biglietti di ingresso per tutti i concerti della stagione estiva presso il chiosco “info point” davanti al Cinema Centrale di via Matteotti di Sanremo dalle ore 10:00 alle ore 12.30 e dalle ore 17:30 alle ore 19:30 oppure direttamente alla biglietteria dell’Auditorium Franco Alfano di Sanremo

a partire dalle ore 20:00