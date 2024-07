Musei bovesani visitabili ogni prima domenica del mese fino ad ottobre

Come ogni anno, i musei bovesani tornano visitabili ogni prima domenica del mese da aprile ad ottobre.

Tra le novità, tutte da scoprire, spicca il nuovo Museo dedicato ad Adriana Filippi sito nell'ex Filanda Favole (via Moschetti 15 dalle ore 15,30 alle 18,30) a Boves.

Il Museo Adriana Filippi "maestra e pittrice fra i partigiani" è aperto ogni PRIMA DOMENICA DEL MESE da aprile a ottobre dalle 15:30 alle 18:30.

L'accesso al polo è libero. L'acquisto del biglietto, comprensivo di visita guidata, può essere effettuato in loco oppure preventivamente cliccando PRENOTA QUI LA TUA VISITA.

Il prezzo dei BIGLIETTI è il seguente:

€ 3,00 - biglietto intero

€ 1,00 - ragazzi 8-14 anni e scuole

INGRESSO GRATUITO per bambini da 0 a 7 anni, residenti a Boves e scuole bovesane

€ 2,00 gruppi (sopra le 20 persone)

Oltre agli ingressi domenicali è possibile prenotare una VISITA PRIVATA GUIDATA al museo, concordando preventivamente il giorno. Esiste anche la possibilità di effettuare un TOUR COMPLETO DEI LUOGHI DELLA RESISTENZA BOVESANI ovvero una visita comprensiva del Museo e del territorio dove si ripercorreranno i luoghi simbolo della Resistenza Bovesana accompagnati da una guida esperta del territorio e degli eventi occorsi. Per questi servizi è necessario scrivere a info@cuneoalps.it oppure chiamare lo 0171696206.

Domenica 7 luglio, sempre dalle ore 15,30 alle 18,30, saranno visitabili inoltre, con ingresso gratuito, il Museo Etnografico “Impronte di una comunità” e il Museo della Castagna, siti presso il Parco Marquet in Via Roncaia, 24, e il Museo del Fungo e delle Scienze Naturali, con sede in Via Moschetti, 15.

Apriranno anche l’Atlante dei Suoni e La Città di Cumabò, siti all’interno dell’ex Filanda Favole in via Moschetti 15, con ingresso a pagamento.

I due musei dedicati ai più piccoli sono gestiti dalla cooperativa “La Fabbrica dei Suoni”. Prenotazione obbligatoria scegliendo l'evento specifico dall'agenda. Per informazioni sugli orari delle visite e le prenotazioni chiamare, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 14,30, il tel. 0175.567840 int. 1 oppure scrivere a info@lafabbricadeisuoni.it