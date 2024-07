Francesco Revelli riconfermato alla presidenza dell’Automobile Club Cuneo

Francesco Revelli resta alla presidenza dell’Automobile Club Cuneo. La riconferma di Revelli è avvenuta all’unanimità nella tarda mattinata di venerdì 5 luglio in occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio direttivo dell’ente, riunitosi presso la sede di piazza Europa 5 a Cuneo per la prima seduta di mandato. Il nuovo Consiglio era stato eletto nel corso dell’assemblea dei soci svoltasi giovedì 27 giugno a Cuneo presso la sede dell’Automobile Club e resterà in carica per il quadriennio 2024-2028. Risulta dunque così composto: Francesco Revelli di Peveragno (presidente), Pier Giorgio Olivero di Cuneo (vice presidente), Roberto Rolfo di Bra (consigliere), Giuliano Sacchetto di Saluzzo (consigliere), Franco Robaldo di Alba (consigliere). Paolo Musso e Massimo Cugnasco sono stati eletti quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel ringraziare tutti i componenti del Consiglio direttivo per la rinnovata fiducia e per l’impegno profuso nei confronti dell’Automobile Club di Cuneo negli ultimi 4 anni, Francesco Revelli ha commentato: “Il nuovo quadriennio vedrà l’Aci di Cuneo impegnato su molteplici fronti. Rinnoviamo il nostro impegno in materia di sicurezza stradale, insieme e in collaborazione con gli enti locali sensibili a questo tema di così immane importanza. Dal mese di settembre torneremo, infatti, nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia con i nostri corsi di sicurezza stradale. In secondo luogo, fari puntati sulla compagine sociale: l’aumento dei soci che abbiamo registrato in questi anni, siamo a oltre 9mila iscritti, è ragguardevole e ci impone di pensare a nuovi servizi migliorando quelli esistenti, con l’obiettivo di arrivare quanto prima a quota 10mila soci. C’è poi il lato sportivo: oltre al rinnovato impegno nell’organizzazione del Rally di Alba, divenuto Rally Regione Piemonte, stiamo provando a ridare vita al Rally di Limone Piemonte, dedicato alle auto storiche. Abbiamo preso gli opportuni contatti, ci stiamo lavorando con l’intento di ridare al Cuneese questa storica manifestazione che si svolse dal 1984 al 1993 con partenza dalla famosa località sciistica. Infine, c’è l’obiettivo di fornire una sempre migliore assistenza a difesa degli automobilisti della Granda, nella valorizzazione della grande tradizione automobilistica del Piemonte e del Cuneese, con particolare attenzione a quelle aree della provincia più bisognose di servizi”.

Dopo la proclamazione del presidente, il direttivo ha proceduto all’istituzione della Commissione sport ed educazione stradale dell’Automobile Club Cuneo, composta dal fiduciario sportivo Simone Meneghetti (anch’esso riconfermato alla carica fino al 2028), da Enrico Merenda e da Ezio Adamo. La Commissione avrà lo scopo di dare supporto nell’organizzazione di eventi a livello sportivo e alle attività di educazione stradale promosse da Aci Cuneo.