Oltre 170 iscritti per l'Estate Ragazzi 2024 di Rifreddo

È partita con il solito serpentone colorato di ragazzi e bambini l’Estate ragazzi rifreddese.

Un’avventura estiva che vedrà impegnati ben 175 bambini e ragazzi per quattro settimane e che con tante attività e giochi movimenterà l’intero paese. Le attività estive si svolgono dal lunedì al venerdì con orario 8-17 ed è prevista anche una collaborazione con l’Estate ragazzi delle medie della parrocchia di Revello.

Come già nel recente passato non verrà svolto il servizio mensa, ma ci sarà la possibilità di consumare il pranzo al sacco oppure di tornare a casa e rientrare al pomeriggio. Dal punto di vista organizzativo per le varie attività, come già lo scorso anno, i bambini e i ragazzi verranno suddivisi in gruppi che lavoreranno distintamente presso la scuola dell’infanzia, l’oratorio parrocchiale e gli impianti sportivi comunali.

A vigilare su di loro ci saranno 3 referenti, 12 educatori, 35 animatori e naturalmente il parroco Don Angelo Vincenti. Per ciò che consta le attività ci saranno naturalmente tanti momenti di gioco ma anche gite in piscina al Resort Monviso di Sanfront e alle Cupole lido, una bella visita al parco Antharesworld, la visita alla cascina Smiraglia di Cavour, una gita al mare e tante camminate sul territorio e laboratori didattici.

Non mancheranno poi il minivolley con il Volley Saluzzo, le attività naturalistiche con l’associazione Vesulus, le attività con i Cinofili Valli del Monviso, i pomeriggi in casa di riposo a Sanfront ed altre attività sportive come quelle con Judo Valle Po e all’Angel Ranch. Interessanti momenti formativi saranno proposti dalla Croce Verde di Saluzzo e dalla Lilt Saluzzo, oltre che attività di Plogging in collaborazione con il consorzio rifiuti Sea e la cooperativa Erika.

Novità di quest’anno saranno delle serate dedicate a bambini, ragazzi e famiglie, come una serata di giochi in scatola per i ragazzi delle medie presso l’oratorio di Revello ad opera dell’associazione “Dimensione Arcana”, venerdì 12 luglio una serata con il pagliaccio Bistecca per i bambini dell’asilo e delle elementari presso l’oratorio di Rifreddo e lunedì 15 luglio il Cinema all’Aperto presso il “Laboratorio del Paesaggio Montano” aperto a tutti!

“C’è davvero grande soddisfazione - commenta il sindaco Elia Giordanino - per la numerosa partecipazione dei bambini e ragazzi di Rifreddo e dei paesi vicini della Valle Po.

Un risultato possibile grazie all’impegno di tante persone che approfitto qui per ringraziare anticipatamente. Tra le stesse in particolare non posso però fare a meno di citare don Angelo Vincenti e la Parrocchia per il grande impegno che ogni anno dimostrano per le attività estive e la dirigente Maria Angela Aimone per la disponibilità dei locali della scuola dell’Infanzia”.