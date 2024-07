Alle Terme di Lurisia la natura in mostra con l’artista Cristina Lefter

Alle Terme di Lurisia, dal 5 al 27 luglio, è esposta la mostra personale dell’artista Cristina Lefter, "Future’s Roots". L'artista rumena presenta le sue ultime opere ispirate alla natura e alla genialità umana.

In particolare, sono esposte alcune opere della serie "Gone with the Wind" dove i boschi fioriti e primaverili sono vivificati da iridescenti ‘bolle di sapone’ che amplificano la visione della natura, donando un’atmosfera onirica e fiabesca. Le bolle di sapone sono ispirate alla recente scoperta scientifica di Eijiro Miyako del Japan Advanced Institute of Science and Technology, secondo cui possono essere un metodo alternativo di impollinazione che potrebbe rafforzare il lavoro delle insostituibili api. La tecnica consiste nell'inserire duemila granuli di polline in una bolla, ottenendo un’impollinazione del 95% delle piante.

Il tema della foresta e dell’intrico vegetale, luogo dello smarrimento, è presente nel trittico in mostra "Dripping Nature", che indica un possibile percorso in cui la visionarietà umana ritrova sé stessa e diviene sentiero di salvezza.

La mostra è stata voluta dal patron delle Terme, l’imprenditore Vittorio Invernizzi, nell’ambito di un progetto di valorizzazione del rinnovato impianto termale. È un contributo alla riflessione sulla natura e su come viene esperita dall’uomo. D’altro canto, l’arte è cura, è visione che aiuta al riequilibrio della mente ed è associabile all’effetto dell’acqua termale. "Questo è il primo passo di una nuova via intrapresa dalle Terme di Lurisia, che vogliono essere un luogo di cura del corpo e dell’anima", queste le parole di Vittorio Invernizzi. La mostra è visitabile dal lunedì al sabato durante l'orario di apertura delle Terme ed è curata da Franca Mollo.

Cristina Lefter è nata in Moldavia nel 1976, in pieno regime comunista russo. Ha iniziato a ricercare e dipingere all’età di 5 anni e a 10 anni ha frequentato la sua prima scuola d'arte, che la porterà a conseguire il titolo all'Accademia di Belle Arti di Iași, in Romania, dove ha acquisito anche la cittadinanza, diventando membro dell’Unione degli Artisti di Romania. Nel 2002 si trasferisce in Italia, dove inizia un nuovo percorso artistico, segnato dal passaggio dalla dottrina dittatoriale rumena, dove l’arte era funzionale al regime, a una nuova esperienza in cui l’artista è al centro della sua creatività.

Cristina predilige gli smalti per le loro caratteristiche chimiche uniche, che le permettono di controllare, miscelare e dominare ogni colore, ottenendo risultati straordinari. Il suo stile, influenzato dall'espressionismo astratto di Jackson Pollock, si evolve in un "dripping" figurativo. Gli smalti colano sulla tela in modo apparentemente indefinito, ma ciò che ne nasce prende forma e vita, in un continuo mutamento. Con la tela in orizzontale e i barattoli di smalto in mano, Cristina è pronta per l'“action painting”, una pittura gestuale libera da schemi predefiniti, immediata e spontanea, dove ogni parte del corpo può contribuire al processo creativo.

La tecnica del "dripping" permette a Cristina di esprimere il suo spirito attraverso le forme create dal colore che sgocciola. I suoi lavori spaziano dai boschi ai paesaggi, fino agli skyline delle città metropolitane, offrendo scorci stupefacenti. La padronanza delle tecniche pittoriche consente a Cristina di esplorare nuovi percorsi e progetti artistici.

Terme di Lurisia, via delle Terme, 60 Lurisia (CN); https://termedilurisia.it/;

Ingresso gratuito dal lunedì al venerdì orario 8-15; sabato 8-17;

Per informazioni: info@termedilurisia.it

Telefono 0174683421