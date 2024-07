Tutto pronto a Frassino per Fraise fest: teatro, incontri, passeggiate

Venerdi 12 luglio alle ore 21 prenderà avvio la terza edizione della rassegna estiva “FRAISE FEST”, organizzata dalla Biblioteca Civica di Frassino in collaborazione con l’Associazione culturale Fraisensi.

L’appuntamento è con Valeria Tron l’autrice de “L’equilibrio delle lucciole”, l’esordio di narrativa italiana più venduto nel 2022, che torna a raccontare, con il nuovo romanzo “Pietra dolce” edito da Salani e fresco di stampa, la dura realtà di montagna della sua Val Germanasca. Lo scenario è quello delle miniere di talco, dei boschi e delle borgate di un territorio tra i più suggestivi delle valli Occitane. Un mondo in cui si inserisce la storia di un gruppo di amici a cui manca tutto, tranne il coraggio, e l’arrivo dall’Argentina di una ragazza con la chitarra, che cambierà le loro vite.



Valeria Tron, dopo la grande partecipazione di pubblico dello scorso anno, torna quindi a Frassino per presentare il suo secondo attesissimo libro, ospite della Biblioteca e, ancora una volta, dialogherà con Cristina Levet, insegnante e autrice di poesie in madrelingua occitana.



Se il tempo lo consentirà la presentazione avverrà all’aperto, nel suggestivo scenario di Via Vecchia. In caso di pioggia ci si troverà nei locali della Biblioteca in Via San Rocco.

FRAISE FEST 2024 proseguirà il 20 luglio alle ore 16 con lo spettacolo “Ma noi siamo amiche?” della compagnia Il Melarancio di Cuneo, per bambini e bambine di tutte le età.

A seguire, il 28 luglio, in concomitanza con il mercatino estivo dell’artigianato e dei produttori locali, l’escursione alla scoperta delle piante e dei suoli di montagna guidata dalla botanista Magali Matteodo e dalla divulgatrice Nadia Borgetti. Ritrovo presso la biblioteca, via San Rocco 4, alle ore 9,30. Pranzo al sacco. La stessa Nadia Borgetti, il 3 agosto alle ore 15 condurrà il laboratorio sul suolo Buongiorno Mr. Brown, per bambini e bambine curiose e pronte a sporcarsi le mani.

Infine, venerdi 9 agosto alle ore 21 presso la biblioteca, l’incontro con l’artista iraniana Bahar Heidarzade che il pomeriggio alle ore 16 terrà un laboratorio creativo con l’antica tecnica fotografica della cianotipia presso il Giardino dei Profumi Valverbe a Melle.





Le iniziative rientrano nel programma degli eventi previsti dal Comune di Frassino nel suo progetto “Fraisse – Paris”, finanziato dal bando “Turismo delle Radici” del Ministero degli Esteri Italiano e rivolto a consolidare i legami del paese con i suoi emigrati all’estero.