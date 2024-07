Al Circolo dei Lettori di Torino il nuovo romanzo del cuneese Marco Borgogno

E' uscito in questi giorni nelle librerie il nono romanzo di Marco Borgogno. Lo scrittore è ritornato allo stile delle origini, quando con "Rogo" vinse il primo premio assoluto agli "Holmes Awards" dell'Accademia degli Artisti di Napoli.



Con quest' ultimo lavoro: "Operazione Tornado" (ed. Araba Fenice), con il sottotitolo esplicativo "Storie di spie e di aerei", è narrata la vicenda di un ingegnere dell'Aeritalia di Torino, una branca della Fiat, che si mette involontariamente nei guai a causa della sua genialità. Il periodo è quello degli anni '80; nel mondo la "Guerra Fredda" tiene tutti con il fiato sospeso, a Torino la marcia dei 40.000 sta ponendo fine agli "anni di piombo". E' questo il reale contesto storico in cui si innesta una narrazione di pura fantasia che coinvolge le ambizioni dei dirigenti FIAT, lo spionaggio internazionale, gli intrighi polizieschi e le passioni umane. Lo scrittore, come in Rogo, non manca di portare il lettore a spasso per il mondo, senza dimenticare un accenno alla predilizione per le "sue" montagne.



Borgogno sarà giovedì prossimo 11 luglio alle ore 18.30 presso il Circolo dei Lettori di Torino per un aperitivo benefico dell’Associazione Trapiantati di Fegato (AITF). Presenterà proprio "Operazione Tornado", assieme all'affermato scrittore torinese Federico Audisio.