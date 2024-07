Busca, prosegue il coordinamento per gli eventi in città

<article style="box-sizing: border-box; color: rgb(25, 25, 25); font-family: "Titillium Web"; font-size: 16px; margin-bottom: 30px !important; " class="it-page-section anchor-offset mb-30" id="descrizione">

Si è svolto la scorsa settimana nel parco dell’Ingenio, per iniziativa del Comune, l’incontro semestrale con le associazioni e i cittadini interessati al progetto di ecomuseo buschese. Alla quarantina di partecipanti si sono rivolti il sindaco Ezio Donadio e l’assessora alla Cultura Lucia Rosso, presente anche la vice-sindaco Beatrice Aimar.



E’ stato confermato l’intento di proseguire nel progetto che vuole unire le associazioni allo scopo di armonizzare le proposte e le iniziative rivolte sia agli abitanti sia ai turisti.



L’operatrice turistica che si occupa del coordinamento per l’associazione Igenium, Zelda Beltramo, e che raccoglie le informazioni utili sugli eventi in programma ogni mese, ha ricordato che occorre comunicare, via mail a ecomuseobusca@gmail.com oppure telefonano al venerdì mattina dalle ore 10 alle 12 al nuovo numero 353.4694406, entro il 15 del mese le iniziative stabilite per il mese successivo.



Il calendario degli eventi vuole integrare quello già presente da anni su questo sito internet ufficiale del Comune - Sezione Eventi– ed è divulgato tramite locandine cartacee affisse mensilmente nella bacheca dedicata in piazza Fratelli Mariano, sui profili social Facebook e Instagram del Comune di Busca e di Eventi Busca Valmala.