Torna a Dronero l’illustratrice freelance Cristina Bellacicco

Torna a Dronero, ospite dell’associazione Prometheus, l’illustratrice freelance Cristina Bellacicco, in arte “Cricolors”.

Appuntamento mercoledì 10 luglio, alle ore 16, presso la sede dell’associazione con una speciale “Merenda Illustrata” per gli over 18. L’incontro è organizzato in collaborazione con Lo Studio Rosa.

“È un evento rivolto agli adulti per regalarsi un attimo di spensieratezza ma anche per incuriosirsi, fare domande ed approfondire - dice Stefania Riboli dell’associazione Prometheus -. La bravura di Cristina ci guiderà in un’esperienza unica, di leggerezza e stupore, per scoprire che le favole per bambini non sono soltanto per i bambini e che noi adulti forse abbiamo ancora tutto da imparare! Se saremo in tanti ci ospiterà il giardino de Le Perle”.

Cristina Bellacicco vive tra le colline di Villar San Costanzo con la sua famiglia umana e pelosa composta da sei alpaca tre cani e due gatte. Dal 2007 lavora come illustratrice freelance per l’editoria dell’infanzia e la pubblicità. Le sue illustrazioni sono state pubblicate in Italia, Francia, Spagna e Brasile, ma le storie che preferisce raccontare sono quelle della realtà in cui vive. Tra questi racconti “Che fame!”, un bellissimo libricino illustrato per tutta la famiglia con protagonista Susanna, la sua alpaca bianca vivace, allegra e combina guai. Si tratta di un progetto pensato e realizzato da Cristina, di divulgazione sulla cultura dell’alpaca.

Per motivi organizzativi è consigliata la prenotazione.

Contatti utili: prometheusfalci@gmail.com / 3802884926.