A Cuneo la 'prima' del cortometraggio “Portami Su” della Cooperativa Coesioni Sociali

Il confronto con le proprie ansie, con i propri limiti, la paura dell’altezza, dell’ignoto. La Cooperativa Coesioni Sociali invita a partecipare alla proiezione dell’anteprima del cortometraggio “PORTAMI SU”, scaturito del progetto “Giovani e adolescenti in montagna”, Laboratorio di Arrampicata. La proiezione sarà l’occasione per mostrare il percorso proposto dalla Cooperativa ai giovani ospiti delle sue strutture: nell’ampio ambito della “Montagna Terapia”, Coesioni Sociali ha infatti realizzato diverse attività che hanno per protagonista la montagna (arrampicata indoor e outdoor ed escursioni), con particolare riferimento al valore terapeutico, riabilitativo, educativo o preventivo che tale ambiente può trasmettere, specialmente per i soggetti più fragili.

La presentazione del cortometraggio si terrà giovedì 11 luglio dalle ore 18 e 30 a Cuneo presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC (Via Roma, n.17) ed è legata all’iniziativa “Giovani e adolescenti in montagna”, finanziata dalla Fondazione CRC.

Ha spiegato il Direttore della Cooperativa Coesioni Sociali Gianpiero Porcheddu: “Attraverso il laboratorio di Arrampicata l’obiettivo principale che ci si è posti è quello di realizzare e testare un modello educativo che possa coinvolgere direttamente i giovani e adolescenti, tramite attività sportive di montagna, e che renda concretamente attivo il minore, sviluppando risultati positivi in ottica di potenziamento cognitivo, capacità di empowerment, miglioramento della relazione con il prossimo e acquisizione di maggiore fiducia delle proprie capacità. Un ruolo fondamentale ha avuto anche “Arrampigranda”, che ringraziamo, per aver messo a disposizione istruttori capaci e preparati ad affrontare una sperimentazione come questa, tra l’ambito sportivo e quello sociale”.

La serata, dopo i saluti istituzionali e la proiezione, si concluderà con un aperitivo a cura dell’Osteria Sociale “Magna Neta” di Alba. L’evento risulta completamente gratuito e senza necessità di registrazione.