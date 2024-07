A Pamparato la camminata enogastronomica degli Amici di Valcasotto "Sui sentieri partigiani"

L’attiva associazione turistica e culturale “Amici di Valcasotto” ha dedicato il 2024 alla commemorazione degli 80 anni dalla Battaglia di Valcasotto, drammatico confronto fra i partigiani e le truppe della Wermacht che coinvolse anche la popolazione e causò morti, feriti, rastrellamenti, incendi, fucilazioni, e infine un’affannosa ritirata nella neve.

Dopo l’importante convegno di marzo presso il Castello di Casotto, domenica 21 luglio la tradizionale camminata enogastronomica ripercorrerà i sentieri partigiani in direzione della borgata Tagliante, una delle più colpite dalle rappresaglie tedesche che infierirono casa per casa e dove solo il miracoloso intervento di un coraggioso padre di famiglia evitò la deportazione in massa della popolazione.

Qui, oltre un fresco aperitivo, il prezioso intervento del professor Gigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo. Accompagnati lungo il percorso escursionistico dalla guida Simone Rossi, che offrirà interessanti spunti naturalistici sugli imponenti boschi di castagno e faggio che verranno attraversati, si farà ritorno nella borgata Ghirardi per il pranzo conviviale a tema storico. Si potranno assaporare i sapori di un tempo, di quegli anni in cui la faceva da padrona una cucina povera, caratterizzata dai prodotti del territorio, ma ricca di gusto. Le mani sapienti delle volontarie dell’Associazione prepareranno bruschette di pane nero con lardo e miele locale e frittate profumate.

Di primo i tajarin con l’immancabile farina di grano saraceno, seguiti dai rinomati formaggi di Beppino Occelli. Come dolce non potranno mancare le paste di meliga della pasticceria Nasi, accompagnate da un fresco gelato alla crema.

Il percorso, lungo 7 km e con grado di difficoltà “E”, richiede un abbigliamento adeguato (scarpe da montagna e pantaloni lunghi) e l’abitudine a camminare in montagna. I posti sono limitati, l’invito è quindi quello di prenotare al più presto scrivendo una mail all’indirizzo amicidivalcasotto@gmail.com oppure telefonando al numero 389 1849060. Il costo è di 25 euro, con un gradito omaggio alla partenza.