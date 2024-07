Collisioni, un successo il primo weekend. Oltre cinque ore di concerti non stop per la prima Giornata Giovani

Si è concluso il primo week-end di Collisioni che – dopo la serata che ieri, domenica 7 luglio, ha visto protagonisti Nayt, Silent Bob, Mida e l’attesissimo Tedua –, dà ora appuntamento al pubblico il prossimo sabato 13 luglio per la seconda Giornata Giovani, il progetto di Collisioni e Banca d’Alba dedicato ai giovanissimi, con una maratona di oltre 5 ore di concerti non stop, insieme ad alcuni degli artisti di riferimento della fascia 15-23 anni.

A salire sul palco di Collisioni saranno il rapper campione di ascolti Capo Plaza per presentare in anteprima al pubblico del festival il suo nuovo attesissimo quarto album, Ferite. Ma anche Anna, regina della Trap italiana. E con lei Artie 5ive, rapper milanese classe 2000 di origini sierraleonesi, con il suo inconfondibile stile influenzato dalla scuola Drill di Detroit. Tony Boy, il rapper di Padova classe 1999 segnalato da Rockit come uno dei giovani artisti più interessanti d’Italia, fresco del suo 4° album in studio “Nostalgia” (Export). E Paky, rapper di Secondigliano trasferitosi a Rozzano all’età di dieci anni, arrivato al primo disco di platino con il singolo “Rozzi”.



I biglietti di Collisioni sono disponibili online su Ticketone e sugli altri circuiti o presso i punti vendita autorizzati.