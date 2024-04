Mondovì stanzia 8mila euro per vigilanza privata contro lo spaccio in centro storico e nei parchi

Il Comune di Mondovì stanzia 8mila euro per interventi di vigilanza privata, da affidare a ditte autorizzate dal Ministero dell'Interno, che possano controllare le aree più sensibili e critiche del centro storico e i parchi cittadini nelle ore serali.

È stato deciso ieri sera, lunedì 29 aprile, in sede di consiglio comunale con l'approvazione di una variazione di bilancio.

Come spiegato dal sindaco, non si tratterà di un servizio di pattugliamento autorizzato che riferirà eventuali problematiche alle Forze dell'Ordine. La misura è stata pensata in particolare dopo gli episodi di violenza e spaccio che si sono verificati in Città.

In sede di consiglio il primo cittadino ha dato anche i numeri sul DASPO urbano che ha portato all'adozione di 17 provvedimenti: 14 adottati da Carabinieri e Polizia locale (nei confronti di 12 cittadini stranieri e due italiani), più tre da parte della Questura.

PIAZZA ELLERO

Circa 53mila euro sono stati stanziati per la progettazione della messa in sicurezza dell'ala mercatale sud di piazza Ellero, chiusa alcune settimane fa per ragioni di sicurezza (leggi qui). Altri 60mila saranno destinati alla seconda ala, oggetto di un intervento che porterà alla chiusura della struttura per la creazione di una sala polivalente.

CHIOSCO PARCO EUROPA

Come già avvenuto nel 2021 con la struttura di piazza d'Armi, il Comune di Mondovì è chiamato a decidere se acquisire o meno il chiosco di parco Europa, per il quale è scaduta la convenzione. 33.500 euro la cifra stanziati per la possibile acquisizione della struttura (la cui gestione è in scadenza a fine giugno, ndr). 15mila euro sono stati destinati invece per il chiosco di piazza d'Armi che sarà riqualificato e poi verrà messo a bando per la gestione.

Nel caso di piazza d'Armi, nel 2000 il comune aveva rilasciato l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico permanente per la realizzazione del chiosco con dehor all'interno del giardino a lato della piazza scadenza, senza possibilità di rinnovo, a giugno 2020. Il comune nel 2021 ha poi proceduto all'acquisto (leggi qui).

Mille euro sono stati stanziati per la Consulta Femminile e 25mila euro sono stati destinati all'acquisto del sale per la prossima stagione invernale. Circa 20mila euro per gli eventi estivi concertistici e 3mila euro per la costituzione della CER.