A Montaldo Mondovì le note di "Filia", un concerto per ri-unire

Dopo l'ampio successo di pubblico riscontrato, la scorsa domenica, nel corso delle visite alla Grotta dei Dossi, il duo Kairós, composto da Sofia Repetto (voce) e Tommaso Gabellini (pianoforte) è pronto a portare le note di "Filia", un concerto per ri-unine, a Montaldo Mondovì.

Il concerto, ospitato nella chiesa di Sant'Antonio, proporrà al pubblico cinque brani per piano e voce (tra i quali Mozart, Puccini, Schubert) che, oltre ad essere introdotti storicamente e stilisticamente al pubblico, saranno accompagnati dalla mostra "Penombre", un'esposizione di quadri di arte figurativa e versi poetici realizzati da Sofia e Tommaso.

Il duo sarà poi l'11 agosto a Pesaro per una speciale esibizione nel comune di Borgo Pace (PU), che ospiterà gli eventi per Pesaro Capitale Italiana della Cultura e poi sulla Collina di San Lorenzo a Mondovì (data in fase di definizione, ndr).

L'appuntamento è quindi a Montaldo Mondovì, sabato 13 luglio alle 21, nella chiesa di Sant'Antonio.