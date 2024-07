Web cam live, Wi-Fi gratuito e videosorveglianza: Argentera sempre più “smart”

Un’estate ricca di novità per i residenti e i turisti di Argentera. Da qualche giorno è operativa la web cam live, utilissima per sapere in tempo reale le condizioni climatiche del piccolo paese della Valle Stura. Inoltre è stato attivato il Wi-Fi gratuito che per ora è possibile utilizzare nella Piazzetta del Municipio e in piazzale Corpo degli Alpini, ossia nell’area camper.

Prosegue inoltre la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza, per il quale alcuni giorni fa sono stati eseguiti dei sopralluoghi da parte dell’Anas, visto che per ora l’impianto sarà posizionato ad Argentera capoluogo e Villaggio Primavera, ossia lungo la direttrice della strada statale.

Intanto il paese si appresta ad accogliere al meglio visitatori e turisti con un nutrito calendario di appuntamenti che sarà confermato e quindi reso noto nei prossimi giorni.

“È nostro obiettivo rendere Argentera un paese accogliente, bello e sicuro - puntualizza il sindaco Monica Ciaburro, onorevole di Fratelli d’Italia -, cercando di offrire sempre più servizi utili a residenti, visitatori e turisti”.