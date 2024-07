Balma Boves: “La voce della natura: concerto di musica, canto e poesie dedicato alla Madre Terra

La Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, nell'ambito del progetto "I Sentieri del Grande Fiume" per la realizzazione del programma pluriennale "Alla scoperta di un antico Territorio, tramonti e pianura, e della sua Comunità", in collaborazione con l'Associazione Vesulus affidataria della gestione del sito di Balma Boves per conto del Comune di Sanfront, propone nella giornata di domenica 14 luglio: “La Voce della natura” un concerto di musica, canto e poesia dedicato all’ambiente che ci circonda, fonte di vita, salute e benessere.

Il concerto avrà luogo alle 17 presso la borgata museo Balma Boves e lo spettacolo vedrà protagonisti Raffaella Buzzi (voce), Luca Allievi (chitarra), Enzo Fornione (pianoforte) in un programma di musiche e poesie, dedicato al pianeta Terra, alle sue risorse e alla sua armonia.

Una location scelta non a caso: Balma Boves è infatti l’antica borgata costruita sotto un’enorme sporgenza rocciosa, ora ecomuseo che svela il segreto degli antichi abitanti di questo villaggio: lo stretto contatto con la natura, l’autosufficienza, la cura ed il saggio sfruttamento delle risorse naturali come l’acqua, la pietra, i frutti della terra.

Per raggiungere il sito è disponibile un servizio navetta dalle 16, con partenza dal parcheggio di frazione Rocchetta di Sanfront.

In alternativa per chi volesse raggiungere la borgata rupestre attraverso un’affascinante passeggiata nella natura (durata circa 35 minuti) si consigliano abbigliamento e calzature sportive.

La partecipazione al concerto e il servizio navetta sono gratuiti, previa iscrizione: tramite chiamata telefonica ai numeri: 349/8439091 – 348/5835677 oppure tramite prenotazione sul sito https://www.monasterodellastella.it/.

In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al Monastero della Stella a Saluzzo, in piazzetta Trinità 4, alle 21.