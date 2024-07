Estate in valle Stura, tutti gli appuntamenti per gli over65

Continuano le numerose iniziative estive dedicati agli over65 della Valle Stura organizzati dalla Cooperativa Emanuele e Cooperativa Sociale Proposta 80, in collaborazione con l’Unione Montana Valle Stura.

Proseguono come di consueto le aperture del Centro Incontri di Gaiola ogni martedì dalle ore 15 alle 17. Un paio d’ore dove le persone possono fare numerose attività insieme, come gioco di carte e della dama, qualche chiacchiera e un buon caffè in compagnia.

Come di consueto, un pomeriggio al mese è dedicato al cinema con la visione di un film insieme presso la Casa di riposo di Vinadio, a luglio la proiezione sarà giovedì 25 alle ore 14.30.

Non mancano poi gli appuntamenti per i più attivi grazie alle passeggiate escursionistiche con la guida Luca Franco. Il primo appuntamento sarà mercoledì 10 luglio, a Vinadio alle 9 e si proseguirà a piedi verso il Forte Neghino. Mercoledì 31 luglio, invece l’escursione si terrà a Bergemoletto e l’appuntamento è alle ore 9 a Demonte.

In agosto, mercoledì 21 si andrà alla scoperta dell’alta Valle, a Sambuco alle 9 per una passeggiata alle borgate sotto l’imponente Monte Bersaio.

Le escursioni in programma sono state scelte direttamente dal gruppo dei ragazzi della III età durante gli incontri dei mesi scorsi con la guida escursionista e grazie al coordinamento della Cooperativa Emanuele.

Tra luglio e agosto sono in programma anche le passeggiate astronomiche con Sideralis – Officina delle Stelle. Si partirà lunedì 22 luglio, a Demonte alle ore 10 con l’osservazione guidata del sole. Giovedì 1° agosto invece sarà la volta del cielo stellato ad Aisone con possibilità di cena dalle ore 19. E si concluderanno gli appuntamenti astronomici giovedì 29 agosto con l’osservazione notturna al Chiot Rosa di Rittana alle ore 21.