Tutto pronto per il pellegrinaggio dal santuario di Cussanio a quello di Fontanelle

Ha come meta finale l’accogliente Santuario di Fontanelle il pellegrinaggio organizzato dalla Diocesi di Cuneo-Fossano che si terrà venerdì 26 e sabato 27 luglio.



Il 1° pellegrinaggio diocesano dal Santuario di Cussanio al Santuario di Fontanelle prevede un percorso di 40 km quasi interamente nel Parco Fluviale con più di 30 km su strade sterrate e sentieri.



Il programma dell’appuntamento prevede:

Venerdì 26 luglio h.22: ritrovo Santuario di Cussanio

h. 22,15: momento di preghiera

sosta colazione in località Cà di Banda dopo 27,5 km

h 6: seconda partenza da Cà di Banda (frazione Madonna delle Grazie) per gli ultimi 12,5 Km

Sosta ristoro al Santuario Mellana

Ore 8,30 terza partenza dal Santuario di Mellana per gli ultimi 4 km.



Sabato 27 luglio alle ore 10: orario previsto per l’arrivo al Santuario di Fontanelle.

Ore 11: Santa Messa officiata dal Vescovo Mons. Piero Delbosco e animata dal “Coro delle Comunità ai piedi della Bisalta”

Ore 12,30 pranzo in compagnia. Costo 12 euro (fino ad esaurimento posti).



Informazioni: possibilità di trasporto venerdì sera da Fontanelle a Cussanio (per partenza pellegrinaggio) o ritorno verso Cussanio dopo il pranzo di sabato 27 luglio con un servizio autobus (costo da definire).



Adesioni e prenotazioni entro domenica 21 luglio per: partenze da Cussanio o Cà di Banda o Mellana.



Informazioni sul pranzo e sui trasporti del venerdì sera e del sabato pomeriggio ai seguenti numeri: 0171 693523 (Curia Vescovile), 334 7115998 (Dario), 331 3996437 (Laura).



E’ necessaria una torcia frontale o manuale e quanto necessario per un cammino in autonomia.



Per ulteriori informazioni consultare il sito della Diocesi di Cuneo-Fossano.