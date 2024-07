Bra, modifiche temporanee alla viabilità in via Parpera e via Piumati per interventi sulla rete fognaria

n programma alcune modifiche alla viabilità cittadina: a partire dalle 7 di giovedì 11 luglio 2024 e fino alla conclusione dei lavori, è previsto il divieto di transito nel tratto di via Parpera compreso tra l’incrocio con via Operti e l’intersezione con via Santa Maria del Castello, per consentire a Egea Acque di procedere ad un intervento sulla rete fognaria.

I residenti nella via, in caso di necessità ed urgenza e con le dovute cautele, potranno circolare nel tratto in questione solo per raggiungere luoghi privati di sosta (ord. 278/24).

Sempre a partire dall’11 luglio, viene introdotto un senso unico alternato nel tratto di via Giovanni Piumati compreso tra viale Rimembranze e via XXIV maggio per consentire ad Enel Distribuzione la posa di cavi in trincea (ord. 280/24).