Cuneo, continua l’aggiornamento delle “aree smart” dell’Altipiano: presto la chiamata d’emergenza

Proseguono, a Cuneo, gli aggiornamenti del sistema operativo e delle funzionalità delle quattro nuove “aree smart” con paline intelligenti predisposte negli scorsi mesi sul territorio dell’Altipiano. Si prevede nei prossimi giorni l’implementazione del servizio di assistenza collegato al 112.



Un’introduzione particolarmente attesa dall’assessore cuneese Andrea Girard, che potrà tornare utile “a indicare situazioni di emergenza tramite il contatto diretto con un operatore fisico della centrale operativa”: “Premere il pulsante una volta sarà sufficiente a inoltrare la chiamata; un secondo pulsante, in successiva attivazione, permetterà di raggiungere una modalità a favore degli ipovedenti o con indicazioni sonore”.



Si valuta poi, in futuro, l’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale per gestire alcuni servizi specifici, l’integrazione nell’area di una telecamera di videosorveglianza quadriottica con raggio a 360 gradi e funzione, anche, di contesto e la posa di nuove “aree smart” nelle frazioni di Confreria e Borgo San Giuseppe.