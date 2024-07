Importanti donazioni grazie ai service del Lions Lions club Scarnafigi - Piana del Varaita

Casetta e attrezzi per lavorare la terra. Sono stati acquistati grazie ai contributi consegnati ufficialmente dal Lions club Scarnafigi - Piana del Varaita all’Associazione l’Airone di Manta, per potenziare l’attività dell’orto sociale in via Bronda a Saluzzo.

L’iniziativa fa parte di un progetto di inclusione degli ospiti dell’Airone ed è stata finanziata, grazie al club da Banca CRS (Cassa di Risparmio di Savigliano) e da Lions International. Presenti il direttore della Banca CRS Emanuele Regis ed il past president Lions Luca Mellano con il presidente attuale Piero Rabbia, la sindaca di Manta Ivana Casale.

Non è l’ultimo service dell’anno sociale. Il tour è proseguito alla Casa di riposo di Moretta, per la consegna di due apparecchiature: "la prima è un saturimetro palmare, strumento, venuto alla ribalta in tempo di covid, molto utile per intercettare complicazioni respiratorie, come lo è altrettanto l’altro strumento e cioè un aspiratore, quest’ultimo aiuta a sbloccare le vie respiratorie degli anziani.

“Durante la consegna dei due apparati abbiamo potuto apprezzare le qualità della struttura e del personale che si dedica con dedizione e cura agli ospiti della struttura che ospita un’ottantina di anziane ed anziani. Siamo felici di poter aiutare, seppure con una piccola donazione, questa struttura che svolge un importantissimo ruolo sociale ed assistenziale.” questo dichiara il Past President Luca Mellano.