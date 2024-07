La polizia locale di Saluzzo alla materna “Ilaria Alpi” per lezioni sulla mobilità sicura

Hanno partecipato, giocando, a lezioni sull’educazione alla mobilità sicura e hanno svolto una giornata di “esercizi” con gli agenti della Polizia locale del Comune di Saluzzo.

Al termine, le piccole e i piccoli alunni della materna “Ilaria Alpi” hanno conseguito la “Patente del bravo pedone”.

L’iniziativa è stata programmata dal comandate della Polizia locale Fulvio Senestro con la referente del plesso “Alpi”, l’insegnante Monica Nicotti.

“Questi giochi educativi – dice Senestro – hanno l’obiettivo di iniziare un percorso di educazione alla mobilità sicura per strada, un bagaglio propedeutico all’educazione stradale vera e propria che inizia alle Elementari. Si tratta di momento molto intesi e divertenti in cui piccole e piccoli acquisiscono le prime regole base per essere pedoni più consapevoli e attenti”.

La Polizia locale del Comune di Saluzzo da anni è impegnata in iniziative e progetti con le scuole cittadine, dalle Materne, appunto, fino alle Superiori.

“E’ davvero importante – aggiunge il comandante – fornire strumenti sui comportamenti da tenere in strada fin da bambini, perché è in quegli anni che si può dare un’impronta virtuosa e civica agli utilizzatori delle strade di domani”.