Fiera Nazionale della Nocciola: a Cortemilia il concerto dei Santi Francesi

Saranno i Santi Francesi ad esibirsi sul palco della 70° Fiera Nazionale della Nocciola con un super concerto grazie alla collaborazione tra Fiera e Wake Up Music Events, il 20 agosto alle ore 21.30 presso il Parco La Pieve a ingresso gratuito.



È con queste parole che il Comune di Cortemilia e Wake Up Music Events hanno annunciato oggi, mercoledì 10 luglio, il secondo concerto dell'evento più atteso dell'Alta Langa, la Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia, che ogni anno attira migliaia di turisti da tutta Italia e che si terrà dal 17 al 25 agosto.



Il tour estivo dei Santi Francesi fa seguito alla partecipazione alla 74° edizione del Festival della Canzone Italiana dove il duo composto da Mario Francese e Alessandro De Santis ha ottenuto ottimi riscontri grazie al brano in gara, “L’AMORE IN BOCCA”, e dall’esibizione da standing ovation con Skin sulle note di “Hallelujah”.



Nei prossimi giorni verrà pubblicato il programma completo degli eventi sul sito www.fieranocciolacortemilia.it e sulle pagine social della manifestazione.