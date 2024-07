Pitone vivo e balsamo di tigre negli scatti fotografici di Aldo Molinengo del mercato di Saluzzo nel 1977

C’era anche un mercante che vendeva il balsamo di tigre e, per attirare i clienti, tirava fuori da una valigia di cartone un pitone vivo.

Lo ha ritratto con la sua macchina fotografica, quasi 50 anni fa, il paesaggista scrittore Aldo Molinengo per il libro “Sabato di mercato a Saluzzo. 26 marzo 1977, immagini di volti e mercanzia” che l’autore presenterà sabato 13 luglio a Rifreddo al Monastero di Santra Maria della Stella alle 18, nell’appuntamento promosso dall’associazione culturale "Luna Lucebat".

Nella pubblicazione è riversata tra testo e soprattutto molte immagini, la sua passione per il mercato, in particolare quello di Saluzzo, sua città di nascita.

“Il libro è uno sguardo a un mio momento personale di vita che ho riassunto in circa 50fotografie in bianco e nero e a colori, scattate nel 1977, quando avevo 23 anni, nel primo sabato di primavera di quell’anno. Camminando tra i banchi del mercato di Saluzzo con al collo la macchina fotografica aveva fissato in tante immagini ciò che i suoi occhi vedevano. Lasciate per decenni in una scatola, sono diventate un libro fotografico, importante e curioso per la memoria storica della città, corredato da un testo in cui Aldo Molinengo racconta la storia di mercati e fiere saluzzesi, tema a cui l’autore è da sempre legato.

Edito da Mirabolano, il libro, stupisce per le suggestive immagini di tanti volti di persone, incontrate con il loro abbigliamento di quel tempo a camminare tra i banchi e molte mercanzie, alcune oggi del tutto scomparse. Nessuno è in posa, tutti sono stati fissati in ritratti improvvisi e spontanei della gente del mercato di allora, a cui l’autore dedica questo originale reportage che oggi è diventato ormai storia.