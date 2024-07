“Serralunga Wine Night”, sabato 20 luglio visite guidate e degustazioni con la magia del Castello

Tredici-tre-uno: è la formula vincente della Serralunga Wine Night che si svolgerà sabato 20 luglio nei giardini dell’affascinante maniero. Tredici produttori, tre vini eccellenti e un castello illuminato dalla luce della luna. Questa sarà la cornice di una serata indimenticabile, immersa nelle suggestioni di un panorama mozzafiato. Dalle 18.30 alle 23.30, i giardini del Castello di Serralunga d’Alba si trasformeranno, infatti, in una raffinata vetrina enologica. Con una vista impareggiabile sulle vigne Patrimonio Unesco, questo evento offrirà postazioni di assaggio dove i produttori presenteranno tre diverse etichette, incluso un pregiato Barolo DOCG. Sarà un'occasione per conversare e scoprire, direttamente dalla voce dei protagonisti, curiosità, storia aneddoti che arricchiscono le tradizioni locali e valorizzano la cultura del territorio. Oltre alla degustazione dei vini, gli ospiti potranno fare piccoli assaggi dei prodotti tipici del territorio. Come splendido sfondo della serata, il Castello di Serralunga d’Alba, uno degli esempi meglio conservati di maniero nobiliare trecentesco del Piemonte, che sarà aperto per visite guidate.

L'esperienza si potrà vivere in tre diverse fasce orarie: dalle 19.00 alle 20.30 (visita al Castello alle 18.30 e degustazione dalle 19.00), dalle 20.30 alle 22.00 (visita al castello alle 20.00 e degustazione dalle 20.30), e dalle 22.00 alle 23.30 (visita al castello alle 21.30 e degustazione dalle 22.00). In caso di maltempo, le degustazioni si svolgeranno all’interno delle cantine del Castello.

Le prenotazioni sono obbligatorie e possono essere effettuate scrivendo a info@castellodiserralunga.it o chiamando il numero 0173/613358.

Il pubblico potrà scegliere di partecipare sia alla degustazione che alla visita guidata, oppure optare per una delle due attività. Tuttavia, la tariffa sarà unica, senza sconti o convenzioni.

Il costo della degustazione è di 20 euro, mentre degustazione e visita al castello hanno un prezzo di 25 euro. Promotori dell’iniziativa sono la Barolo&Castles Foundation e il Comune di Serralunga d’Alba, con la preziosa collaborazione della Pro Loco di Serralunga e dei produttori locali. Il castello di Serralunga è un bene statale in consegna alla Direzione regionale Musei Nazionali Piemonte, affidato per le attività di gestione e valorizzazione nell’ambito di un accordo di partenariato speciale pubblico-privato alla Barolo&Castles Foundation.