Mondovì: Zero, Denise e Nede conquistano la seconda serata del Contest Y

Si è chiusa anche la seconda serata del "Contest Y", concorso musicale dedicato ai giovani artisti emergenti che ha fatto il suo esordio all'interno della consolidata cornice dei "Doi Pass" a Breo.

In piazza Roma, dopo l'esibizione delle band che, la scorsa settimana ha visto i Drunk Deers, Lunera e i To Be Willy staccare i biglietti per la finale, la giuria composta da Arianna Pronestì (TargatoCn), Gianni Scarpace (Provincia Granda); Vheno (artista monregalese) e Peezza (producer cuneese) ha ascoltato e valutato i brani proposti dagli artisti per la serata pop e rap.

Ad esibirsi, nel corso della serata presentata dai giornalisti Marco Turco (Unione Monregalese) e Zaira Mureddu (Provincia Granda) sono stati: Zero, Denise, KappaElSanto, Arida, Nede, Jordy e Mario. Un evento molto apprezzato che ha richiamato giovani non solo da tutte le parti della provincia, ma anche da Cengio.

La serata ha ospitato anche un talk, condotto da Marco Turco con gli organizzatori del contest, Federico Boe, Geordy Bergerone, Federico Fresia dal titolo "Le nuove generazioni vogliono ancora esibirsi live?". Tanti i temi emersi come la mancanza di spazi e occasioni per esibirsi, ma anche gli influssi che la pandemia ha avuto sulla nascita di nuove band.

A conquistare la serata - con accesso diretto alla finale - sono stati: Zero, Denise e Nede.

Il prossimo appuntamento poi mercoledì 17 luglio (in piazza Santa Maria Maggiore) con pop e rap, saliranno sul palco: Sedona, Sara, Tuan, Coay, Cecilia Barale, Crack Analisi, Farmakon, Ruben pera, Giulia Xia – Tommaso Aloi. Alla finalissima saranno ammessi tre artisti da ogni serata che si sfideranno per il primo e secondo premio.