Torna il Crono - Vertical del Moscato a Rocchetta Belbo

In occasione della festa patronale di Rocchetta Belbo, ritorna il Crono Vertical del Moscato, completamente outdoor, tra boschi e vigneti dell’Alta Langa. La gara si disputerà mercoledì 17 luglio con partenze scaglionate degli atleti a partire dalle ore 20.

Benchè in collina, si tratta di un vero e proprio Vertical Race. Si parte dal paese di Rocchetta Belbo, lungo il fiume Belbo, per arrivare a 650 mt. dopo 3,2 km di corsa tutta in salita, su antichi sentieri, carrarecce, vigneti eroici abbarbicati sui pendii delle colline.

Le iscrizioni vanno fatte entro il 16 luglio su www.dynamic-center.it/eventi oppure sul posto, in piazza Roma a Rocchetta Belbo entro le 19.30.

Al termine pacco gara, doccia e pasta party.

Verranno premiati i primi tre assoluti M/F e i primi tre assoluti M/F per categorie, così ripartite: 16-17 /18-39 / 40-49 / 50-59 / 60 e oltre. Premi anche alle tre squadre più numerose.

Gli organizzatori della ASD Dynamic Center Valle Belbo ringraziano il comune di Rocchetta Belbo, il sindaco Valter Sandri, la Pro Loco di Rocchetta Belbo, gli sponsor e i proprietari che permettono il transito della gara sui loro terreni.