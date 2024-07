Salmour, a Luigi Francolino il premio Spiga Rossa 2024

Domenica 30 giugno durante la Fiera del Grano Rosso Salmour è stato assegnato a Luigi Francolino il premio Spiga Rossa.



Il premio è stato istituito per la prima volta dall’Amministrazione comunale di Salmour per celebrare coloro che si sono distinti con il loro impegno a favore della comunità. La scelta è caduta su Luigi Francolino, artista talentuoso e membro super attivo della Associazione Antichi mestieri di Salmour.



A sorpresa, e visibilmente emozionato accanto alla Presidente dell’Associazione Laura Bombig, gli è stata consegnata la prima Spiga Rossa dal Sindaco Roberto Salvatore durante la premiazione del sentiero dei Salmouretti in cui è stata premiata la scuola Primaria e dell’Infanzia di Salmour con un acquerello della pittrice salmourese Eleonora Francolino.



La motivazione del riconoscimento è la seguente: "per l'eccezionale spirito di dedizione e generosità dimostrati con il lavoro e le sue opere dedicate al paese, orientate alla ricerca e alla diffusione del bello".



Presto sarà possibile ammirare le sue opere anche nel bosco dei Salmouretti.