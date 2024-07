Ciclismo femminile: fine settimana di gare in Veneto per il Racconigi Cycling Team

L’eco mediatico dello straordinario trionfo di Arianna Giordani al “Gran Premio Team9 San Felice 1893 Banca Popolare” di Massa Finalese (MO) non si è ancora placato, ma è già tempo di un nuovo intenso fine settimana di gare per il Racconigi Cycling Team.

Nella giornata di domani, sabato 13 luglio, le junior Dalia Buzzi e Sofia Cabri sfideranno avversarie e cronometro nell’edizione 2024 del “G.P. Consorzio Marmisti - Memorial Maurizio Bombieri”, cronoscalata individuale di 7200 metri in programma a Lugo di Grezzana, in provincia di Verona.

Nella mattinata di domenica 14 luglio, le atlete della formazione cuneese, andranno a caccia di gloria alla “San Gabriel Gold Race - Trofeo Renzo Tonon”, prova open organizzata a Levada di Ponte di Piave, in provincia di Treviso. 94,7 i chilometri totali di gara, spalmati lungo le strade completamente pianeggianti di un circuito cittadino da ripetere per 11 volte. Ritrovo, partenza ed arrivo sono fissati in viale della Vittoria 2/B a Levada di Ponte di Piave (TV).

La gara scatterà ufficialmente alle ore 9:00 in punto. Per la classica ‘gara della birra’ il team manager Claudio Vassallo potrà contare sulle prestazioni della junior piacentina Arianna Giordani, reduce, appunto, dal trionfo a Massa Finalese (MO), medaglia di bronzo al “Trofeo Smania Idee Casa - Memorial Favaretto Franco & Davide” di Martellago (VE), quarta classificata a Ponte a Egola di San Miniato (PI), Bianconese di Fontevivo (PR), settima a Bovolone (VR) ed ottava a Parabiago (MI), della junior di Carpaneto Piacentino (PC) Alessia Sgrisleri, medaglia d’argento al “Trofeo Antonietto Rancilio Ladies” di Parabiago (MI), quinta classificata a “Pasqualando”, ottava al “Trofeo Fondazione Mario Gottardini - Trofeo Fercam” di Bolzano, decima al “Gran Premio Città di Mirano” e decima anche al “Trofeo Smania Idee Casa - Memorial Favaretto Franco & Davide” di Martellago (VE), e delle ragazze all’esordio nella categoria junior: Dalia Buzzi, Sofia Cabri e Silvia Ricciardi, nona classificata a Parabiago (MI).

In gara anche l’under al primo anno di categoria Asia Rabbia, finita recentemente in ‘top five’ sulle strade milanesi, e la diciassettenne colombiana di Armeria Mariana Burgos Gonzalez, che si appresta a gareggiare per la seconda volta in Italia indossando la maglia della formazione presieduta da Silvio Traversa.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “G.P. CONSORZIO MARMISTI - MEMORIAL MAURIZIO BOMBIERI” (CRONOSCALATA) A LUGO DI GREZZANA (VR):

- Dalia Buzzi (Junior I° Anno, 30 Agosto 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Silvio Traversa

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “SAN GABRIEL GOLD RACE - TROFEO RENZO TONON” A LEVADA DI PONTE DI PIAVE (TV):

- Mariana Burgos Gonzalez (Junior I° Anno, 15 Gennaio 2007)

- Dalia Buzzi (Junior I° Anno, 30 Agosto 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Asia Rabbia (Under I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Silvia Ricciardi (Junior I° Anno, 26 Settembre 2007)

- Alessia Sgrisleri (Junior II° Anno, 13 Settembre 2006)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Silvio Traversa