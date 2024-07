Scateniamoci: oggi, 13 luglio, è la Giornata Mondiale del Rock

Si potrebbe mai vivere senza il rock’n’roll? La risposta è no. Sarà perché ci accompagna come un amico fedele nei momenti più importanti della nostra vita, ci stimola, motiva, sprona e carica al punto giusto.

Sarà perché recenti studi hanno dimostrato che questo tipo di musica aumenta il livello di attenzione e riduce il dolore (produce endorfina, quindi è come avere un analgesico naturale).

Sarà per questi e altri milioni di motivi che il 13 luglio di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale del Rock, un’iniziativa che invita a (ri)scoprire quel sound semplice e potente, sorretto dal classico trio chitarra-basso-batteria, che infiamma i cuori di tutto il mondo.

Una data non a caso: in quella giornata, nel 1985, si tenne il famoso Live Aid. Un concerto di beneficenza che si svolse contemporaneamente in due location, il Wembley Stadium di Londra e il John F. Kennedy Stadium di Philadelphia, USA.