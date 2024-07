Bikers raccolgono fondi in favore di una bimba di Fossano, affetta da un ritardo nel neurosviluppo

Domenica 14 luglio 2024 si è conclusa la terza edizione del più grande raduno estivo in provincia di Cuneo "Entracque Bike Week-end", tra street food e bancarelle ospite anche l'associazione con direttivo totalmente al femminile "Bikers for a dream", durante questi tre giorni di festa ha permesso a queste ragazze di poter raccogliere fondi per continuare l'aiuto a "Gaia" bimba speciale di Fossano (affetta dal ritardo nel neurosviluppo).

I motociclisti non sono solo tatuaggi, gilet di pelle e rumore quando passano, ma persone con un cuore enorme, Angela - Cinzia - Manuela vogliono ringraziare gli "HELLS ANGELS MC CUNEO ITALY" per condividere ed appoggiare sempre la loro iniziativa, l'unione fa la forza e non per ultimi ringraziamo ogni Gruppo motociclistico e ogni persona che ogni volta acquista o semplicemente da un'offerta in modo che questo progetto diventi sempre più grande... Ci rivediamo il prossimo anno ad Entraque, buona strada a tutti.





Bikers for a Dream onlus