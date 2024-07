A Villafalletto un concerto con il pianista Riccardo Mussato

Sabato 20 luglio alle ore 21 presso il Salone “Tavio Cosio” di Villafalletto, per la stagione concertistica “GRANDAE MUSICA A VILLA” si esibirà il pianista Riccardo Mussato in un concerto raccontato dal titolo: "I magnifici 5 - 5 idee, 5 maestri e 5 contesti del Romanticismo pianistico", Viaggio nel Romanticismo pianistico tra suono e racconto.

Riccardo Mussato, 25 anni, si è diplomato in Pianoforte con lode nel 2020 al Conservatorio di Torino e, presso la stessa istituzione, ha frequentato il Biennio accademico, diplomandosi con lode e menzione nel 2022.

Ha recentemente concluso con Distinzione il Master en piano et musique presso il Conservatoire royal di Bruxelles e, dal prossimo mese di settembre, frequenterà il corso di Laurea magistrale in Discipline della musica e del teatro a indirizzo musicologico presso l’Università di Bologna.

Ha partecipato a Masterclass con docenti di chiara fama presso l’Accademia di musica di Pinerolo, la Talent Master Courses di Brescia, l’Académie d’été di Nizza e l’Académie de musique de Morges, in Svizzera.

Elogiato per la cura del fraseggio e della timbrica, è risultato finalista al Concours musical de France, al Minerbio Piano Competition e al Concorso internazionale Città di Treviso-giovani e ha ottenuto menzioni a concorsi nazionali quali il Concorso “Baldi” di Bologna, al Città di Spoleto, al Città di Massa, al Città di Alessandria.

È stato direttore artistico del progetto multidisciplinare MusicaLaMente a Vercelli.

Appassionato di ricerca, critica e divulgazione musicale, sta perfezionando un format denominato “Tra suono e racconto, oltre lo spartito” che gli consente di congiungere il momento musicale comunemente inteso alle discipline umanistiche sotto forma di guide all’ascolto, lezioni-concerto e conferenze.

Si è esibito e ha tenuto conferenze-concerto per i più importanti circoli culturali di Vercelli, per Camerata Ducale, per Associazione Italiana Cultura Classica, per Unione Musicale, per Monferrato Classic Festival, per il Festival di San Biagio (Perugia), presso i Conservatori di Torino e Alessandria, all’Accademia "Perosi" di Biella e in altri contesti nel Nord-Italia. All’estero ha suonato in Francia a Nizza e a Parigi, in Svizzera a Morges, in Belgio a Bruxelles e a Waterloo.