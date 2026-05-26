Saluzzo accende l’estate con “Effetto Notte”: spettacoli, musica e sapori per la prima Notte Bianca della Granda

Sarà “Effetto Notte”, in programma sabato 30 maggio, ad aprire ufficialmente Saluzzo Estate 2026, trasformando la città nella prima Notte Bianca della Granda. Un grande evento diffuso che unirà spettacoli, musica, gusto e intrattenimento, coinvolgendo strade, piazze e locali in una lunga serata di festa.

L’iniziativa, coordinata dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con il Comune di Saluzzo e una rete di associazioni e realtà del territorio, segna l’avvio di un cartellone estivo che conta oltre 50 proposte tra metà maggio e inizio settembre.

Protagoniste della Notte Bianca saranno le arti circensi e di strada, con spettacoli itineranti e performance aeree firmate Artemakia, accanto a momenti dedicati alle famiglie come il Bingo Show di Gianluca Repetto. Non mancheranno concerti dal vivo e dj set diffusi nei locali cittadini, grazie alla partecipazione attiva del Centro Commerciale Naturale e degli esercizi aderenti.

Dalle ore 19 è prevista la chiusura al traffico del centro, che si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, animato da musica, installazioni e punti spettacolo tra piazza Risorgimento, piazza Vineis, piazza Cavour e piazza Garibaldi.

“Effetto Notte” rappresenta solo il primo appuntamento di una stagione che vedrà alternarsi eventi culturali, musicali e sportivi. Tra i momenti più attesi, la “Notte Rosa” del 5 giugno, legata all’arrivo del Giro d’Italia femminile, con spettacoli acrobatici del Team Green Bike Show e iniziative per tutte le età.

Nel corso dell’estate torneranno format consolidati come Freequence, con aperitivi in musica nei venerdì sera, e manifestazioni di rilievo come C’è Fermento, la 100 Miglia del Monviso e le rassegne teatrali e musicali in collaborazione con festival nazionali.

Un calendario costruito grazie alla sinergia tra istituzioni, associazioni e operatori locali, capace di raccontare una comunità viva e dinamica, pronta a offrire un’estate ricca di occasioni di incontro, cultura e divertimento.