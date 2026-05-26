Chiusa di Pesio celebra Sant’Eligio: tre giorni tra tradizione, fede e convivialità

La Compagnia di Sant’Eligio annuncia il programma della Festa di Sant’Eligio 2026, tradizionale appuntamento che si svolgerà a Chiusa di Pesio da sabato 30 maggio a lunedì 1° giugno con un ricco calendario di momenti religiosi, commemorativi e conviviali.

La manifestazione prenderà il via sabato 30 maggio alle 17 con la deposizione floreale al cimitero, in memoria dei defunti della Compagnia di Sant’Eligio, momento di raccoglimento e ricordo che apre simbolicamente i festeggiamenti.

Il cuore della celebrazione sarà domenica 31 maggio, giornata che inizierà alle 10 in Piazza Cavour con il tradizionale Cambio della Bandiera, seguito alle 10.30 dalla Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale. Alle 11.30, in Piazza Carlo Mauro, si terrà la consueta benedizione degli automezzi, appuntamento particolarmente sentito e legato alla figura di Sant’Eligio, patrono di autotrasportatori, camionisti, carrozzieri, orafi e meccanici.

Alle 12.30 i partecipanti si ritroveranno per il pranzo al Ristorante Cannon d’Oro, mentre il pomeriggio sarà dedicato a momenti di svago e convivialità. La giornata si concluderà alle 20 con la tradizionale bicchierata del Priore Franco Fenoglio, seguita da un’apericena nel cortile del Centro Incontri di Via Vicolo Filanda, occasione per condividere insieme lo spirito della festa.

I festeggiamenti proseguiranno lunedì 1° giugno, con ritrovo alle 10.30 in Piazza Cavour, sotto il Pellerino, seguito dal pranzo sociale alle 13 presso all’Agriturismo Coc Ner. Anche il pomeriggio sarà all’insegna dell’allegria, per poi concludere la manifestazione con la cena sociale delle 21, sempre all’Agriturismo Coc Ner.

La Festa di Sant’Eligio rappresenta un’importante occasione per rinnovare valori di amicizia, tradizione e appartenenza, mantenendo viva una ricorrenza profondamente radicata nella storia e nell’identità della comunità chiusana.