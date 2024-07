Ad Ormea la Magica Città dei Bambini, un pomeriggio dedicato a piccoli e famiglie

Qui i bambini potranno incontrare il Mago Alex (Piazzetta del Municipio), il Mago Ticket e il Mago Bingo (Via Roma), il Mago Taz (Piazza San Martino). A tenere compagnia per tutta la durata dell’evento il Trampoliere Itinerante, che animerà le vie del centro storico coi suoi giochi e la sua allegria. L’ingresso è aperto a tutti e gratuito.

Dalle ore 15.00 circa Ormea sarà pronta a trasformarsi in un piccolo paese incantato, con maghi e spettacoli itineranti, lungo le vie e nelle piazzette dell’antico borgo.

L’iniziativa, realizzata da Pro Loco di Ormea, in collaborazione col Comune di Ormea e con il contributo della Fondazione CRC, è inserita nel progetto “O.R.M.E.A. 2024 - Aria, Acqua, Terra E Fuoco”, un'occasione per riflettere sulla salvaguardia di questi quattro elementi.

Il territorio di Ormea, per la sua peculiarità e grazie alle sue proposte, bene si presta a un confronto aperto per rafforzare la responsabilità di tutti nella promozione dell'armonia con la Natura, e in linea con principi quali la sostenibilità e il rafforzamento dell’identità comunitaria.