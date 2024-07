Cuneo, alla Pinetina la proiezione di "Le petit Piaf"

Venerdì 19 luglio è il terzo appuntamento per la rassegna “Cinema sotto le stelle”, presso il parco “La Pinetina” di via Bongioanni angolo via Riberi.



Quest’anno vengono proposti quattro film che parlano di emarginazione e di riscatto, di incontro e di ascolto, di favole contemporanee e di ricerca del proprio posto nel mondo. Inizio alle 21.30 con ingresso gratuito. In caso di maltempo la proiezione avrà luogo presso il salone della Casa del Quartiere Donatello.



E’ in programma “Le petit Piaf” di Gérard Jugnot, con Soan Arhimann, Stéfi Celma, Marc Lavoine, Gérard Jugnot, Philippe Duquesne.



In un villaggio sull'isola della Réunion Nelson, dieci anni, sogna di diventare un grande cantante e di rendere orgogliosa la madre, che lo sta crescendo da sola. Dopo aver fatto domanda per il programma televisivo Star Kids, aiutato dall’amica Mia, si affida a un cantante famoso, in quei giorni sull’isola, affinché lo prepari alla competizione. Il loro rapporto inizialmente è difficile, solo li unisce l’amore per il canto che ridarà entusiasmo al vecchio cantante e convincerà la madre di Nelson.