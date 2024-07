Venerdì 19 luglio a Saluzzo risuonano le 'Suites' di Bach

«Se dovessi pensare alla musica come alla mia religione, allora queste sei suites sarebbero la Bibbia» diceva il violoncellista Mischa Maisky in merito alle suites di Johann Sebastian Bach, pietra miliare del Barocco che sarà al centro del concerto dal titolo "Bach, la Bibbia della Musica" in programma venerdì 19 luglio (ore 21.15) nella chiesa della Croce Nera di Saluzzo. A raccontare genesi, sviluppi, curiosità e ad eseguire le composizioni sarà il violista Claudio Gilio. Il concerto, a ingresso gratuito, rientra nel format 'I Concerti della Croce Nera' ideato dal Voxonus Festival che nel 2024 celebra la sua XIII edizione.

IL PROGRAMMA. Le Suites per violoncello di Johann Sebastian Bach (scritte tra 1717 e 1723), interpretate in questo contesto dalla viola barocca, sono un faro nella storia della musica. La loro "melodia polifonica", caratteristica distintiva delle opere del compositore tedesco, trova qui la sua apoteosi. Sono pagine che riassumono la genialità compositiva di Bach, penetrando nell'animo con l'apparente semplicità della sua filosofia: l'eloquenza musicale si distende attraverso un'esecuzione filologicamente accurata, che irradia la ricchezza e la varietà dei manoscritti originali. Queste Suites sono come testi sacri, una Bibbia, che trasporta esecutori e ascoltatori in un viaggio di contemplazione nella purezza e nell'essenza stessa della musica di Bach. Claudio Gilio eseguirà le Suites n. 1, 2 e 3.

Claudio Gilio è presidente. direttore artistico, 'prima viola e 'viola solista' dell'Orchestra Sinfonica di Savona, nonché direttore e docente dell'Accademia Musicale di Savona Ferrato-Cilea. Ideatore, insieme a Filippo Maria Bressan. della prestigiosa Voxonus Academia di musici e cantori. Ha ideato il Centro Italiano per la ricerca e la proposta della letteratura quartettistica italiana del 1700 e 1800. È stato coordinatore artistico e violista dell'Ensemble Garbarino e ha collaborato stabilmente come prima viola con 'Orchestra dei Filarmonici di Torino'. La sua esperienza classica é stata arricchita da contaminazioni musicali jazz, blues e pop grazie alle esperienze newyorkesi e parigine. È ideatore del 'Quartetto d'archi Aries', dal 2004 assume la carica di direttore generale presso l'Accademia del Teatro di Cagli. Le sue numerose incisioni discografiche spaziano dalla musica antica al crossover.

Ingresso gratuito su prenotazione al numero WhatsApp 3406172142 | o via mail: info@orchestrasavona.it. Al termine del concerto si terrà come di consueto un rinfresco.