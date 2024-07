A Mondovì è partita “aperti per ferie”, la campagna Auser rivolta agli anziani per vivere un’estate serena

Compagnia telefonica, consegna a casa di spesa e farmaci, trasporto sociale ma anche passeggiate, incontri culturali, musica, merende, gite e soggiorni estivi nelle località turistiche di mare o montagna e tanto altro ancora. In più una guida ricca di consigli utili pratici su come difendersi dal gran caldo.



Con l’estate torna la tradizionale campagna dell’Auser “Aperti per ferie” con tante occasioni rivolte agli anziani soli di socializzazione, turismo, cultura, aiuti concreti per vivere le giornate estive con più serenità. Sul sito nazionale Auser nell’area dedicato alla campagna “Aperti per ferie”, è possibile consultare la sezione “Dalla A alla Z – Le iniziative degli enti locali e del volontariato contro l’emergenza caldo”.



Un elenco, costantemente aggiornato e in ordine alfabetico, di quanto i comuni insieme al mondo del volontariato hanno messo in campo per fronteggiare l’emergenza caldo: numeri verdi, monitoraggio degli anziani fragili, servizi a domicilio, attività ricreative in centri climatizzati e tanto altro ancora. Si può inoltre scaricare la guida Auser per vivere l’estate sereni, sicuri, sostenuti e informati.



Attivo sette giorni su sette dalle 8 alle 20 il numero verde del Filo d’Argento 800-995988 per richiedere sostegno, oppure telefonando al numero 3493055010 per scambiare due chiacchiere o semplicemente avere informazioni.



Il presidente Michele Ghirardi rinnova anche quest’anno l’appello rivolto ai giovani di dedicare qualche ora del proprio tempo per fare volontariato: “Basta poco per dare serenità ad un anziano solo, una telefonata per chiedere come sta, una passeggiata da fare insieme, consegnarli a casa la spesa o le medicine. Tanti ragazzi e ragazze ci hanno dato una mano preziosa durante le fasi più difficili della pandemia, chiediamo loro di passare parola, coinvolgere gli amici, avere tanti giovani al nostro fianco arricchisce il nostro impegno, rappresenta la pratica vera e concreta della solidarietà fra le generazioni. E ci auguriamo di coinvolgerne tanti durante questa estate”.



Un’estate di svago e di solidarietà, pensando ai tanti anziani che vivono da soli in condizioni di fragilità e con difficoltà di movimento. Un appuntamento per tutti per permettere di conoscere meglio l’attività dell’Auser si terrà il giorno 2 agosto 2024 presso il Real Park di Entracque dove dal mattino al pomeriggio si potrà stare in compagnia in un luogo fresco e di divertimento e gustare per l’ora di pranzo un interessante menù preparato dal ristorante del Real Park composto da quattro antipasti, due primi, un secondo con contorno dolce e caffè. A seguire per gli amanti del ballo sarà possibile divertirsi sulla pista accompagnati dalla musica di Mario Cortese. Sarà a disposizione servizio bus gratuito per i soci e famigliari. Al mattino probabile visita al Centro uomini e lupi, presso l'area faunistica in località Casermette. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 3492213261