Esce per una passeggiata e non fa rientro a casa: ritrovato a Cervasca un uomo per cui erano scattate e ricerche

Era uscito di casa nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 luglio, il signor Giovanni Franco per una passeggiata ma non riusciva a ritrovare la via per il rientro.

Sono così scattate le ricerche per l'uomo, residente nel comune di Cervasca. Verso le 21 di ieri sera la macchina dei soccorsi è stata attivata: l'amministrazione comunale ha diffuso un appello ai cittadini che hanno raggiunto via Asilo dove sono state coordinate le ricerche che hanno visto in campo le squadre dei Vigili del Fuoco di Cuneo, Busca e Dronero e la Protezione Civile.

Le ricerche sono durate fino a mezzanotte quando il signor Giovanni, sentendo la voce di una vicina che prendeva parte alle ricerche, ha risposto. Si trovava in una zona boschiva, con rovi. L'uomo è stato portato in ospedale per iaccertamenti.