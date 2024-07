Boves, a Fontanelle la Festa della Legion Straniera

Prende il via giovedì 1° agosto l’edizione 2024 della Festa della Legion Straniera in Borgata S. Giovanni a Fontanelle di Boves.



Il calendario promosso dall’omonima Associazione, prevede nella serata iniziale dalle 19, la cena con ula au furn, orata in crosta di sale, gamberoni in umido, insalata di mare, salsiccia alla brace, prosciutto alla brace della Valle d’Aosta, capocollo alla piastra e patatine.



Seguirà la serata musicale con Utopia, la cover band dei Nomadi a partire dalle ore 21,30.



Venerdì 2 agosto la festa entra ancora più nel vivo con la cena golosa dalle ore 19 a base di grigliata mista, porchetta, ravioli porri e patate, hamburger e patatine. La serata si concluderà in allegria con il dj Danilo e la super dance party.



Sabato 3 agosto torna l’appuntamento per gli amanti dei motori con il terzo raduno Fiat 500 e il primo raduno Vespa.



Alle ore 13,30 il ritrovo e iscrizione presso piazza Giovanni XXIII, a Fontanelle e alle 15,30 la partenza del giro turistico.



Alle ore 18 si terrà l’esposizione di mezzi alla Legion Straniera. Per maggiori info Fiat 500 telefonare a Claudio tel 334 9368866. Per info vespa contattare Erika al numero 347 4450985.



A partire dalle ore 21,30 grande serata di musica con “La febbre del sabato sera” con i “The booms”.



Il II° Memorial Ivano “Nano” Macagno sarà l’appuntamento che aprirà la giornata di domenica 4 agosto, a partire dalle ore 9, con raduno di trattori e mezzi agricoli.



Seguirà la Santa Messa delle 10.30, la processione in onore di san Giovanni con la benedizione dei trattori e dei mezzi agricoli. Seguirà rinfresco offerto dall’associazione. Alle ore 21,30 tanta musica con Maurizio e la band in collaborazione con la “Nuova ceramica bovesana”.



A partire dalle ore 18.30 la cucina propone grigliata mista, porchetta, polenta con spezzatino, salsiccia o formaggi, cosce di pollo e patatine.



Alle 22,15 il grandioso spettacolo pirotecnico (salvo restrizioni).



Lunedì 5 agosto dalle ore 19 cena a base di grigliata mista, ravioli del plin alle erbette burro e salvia, porchetta, e patatine.



Alle ore 21,30 si terrà la Sfilata sotto le stelle con la 6° edizione di Miss Legion Straniera e la 2° edizione di Mister Legion Straniera. Per maggiori info telefonare a barbara 342 7240866. Seguirà una serata in musica con Super Mario Dj.



Martedì 6 agosto la grande festa della Legion straniera chiude in bellezza con una giornata all’insegna delle famiglie con giochi e animazioni per bambini a partire dalle ore 15. Ricchi premi in palio e, a seguire ci sarà anche Prezzemolo con i suoi giochi di una volta.



Dalle 19 grigliata mista, porchetta, polenta con spezzatino e salsiccia o formaggi, porchetta, capocollo alla piastra e patatine per concludere in bellezza l’evento 2024 si terrà il concerto della cover band “Italian women tribute” alle ore 21,30 e, a seguire l’estrazione della lotteria (ore 22). I premi saranno spendibili presso gli sponsor presenti sul libretto.



Sacre funzioni giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 luglio: alle ore 20: rosario e Santa Messa.



Domenica 4 agosto alle ore 10,30 Santa Messa e processione in onore di San Giovanni. Seguirà rinfresco offerto dal Comitato.