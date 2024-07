Cuneo Illuminata: venerdì arrivano il raduno di auto storiche e la biciclettata luminosa

Cuneo Illuminata si appresta ad aprire il terzo e penultimo fine settimana del 2024.



Dopo la cena benefica “Milleluci nel piatto” di giovedì 18 luglio, il programma prosegue con il raduno automobilistico “Mondovì e motori: weekend con le vecchie signore”, previsto per venerdì 19 luglio a parte dalle 16 e fino a tarda sera in piazza Galimberti. Un appuntamento per gli amenti delle quattro ruote e non solo, per ammirare le auto dei primi anni del '900 sino al 1940, perfettamente funzionanti e di alto valore storico. L’evento è a cura del club “Ruote d’Epoca Riviera Dei Fiori” e WeCuneo.



Alle 20.30 il ritrovo in piazza Foro Boario per la partenza alle 21 di “Illuminabici”, una biciclettata inclusiva di circa 10 km a cura di FIAB Bicingiro, con premiazione finale della bicicletta più luminosa.



Alle 22 e 22.30, come ogni weekend, gli spettacoli di luci a tempo di musica in piazza Galimberti e via Roma, per divertirsi e ballare insieme.