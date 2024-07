Robilante: tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Anna

Grande attesa a Robilante per la settimana di festeggiamenti per S. Anna organizzati dalla Proloco “Amici di Robilante” con il patrocinio del Comune. Come di consueto la festa prenderà il via il venerdì 19 luglio dalle ore 19 con l’ormai noto “Aperitivo in Tour” arrivato alla sesta edizione. Tema della serata saranno gli “Anni 80” con una rassegna che prevede concerti, spettacoli, mercatino dell’artigianato, sfilate e mostre. Come sempre i partecipanti, inviati a vestirsi a tema, potranno passeggiare per le vie del centro degustando le tante specialità proposte dai commercianti del paese (prevendite in tutti i locali che aderiscono). Dalle 22 musica con dj set “House of Sound”.



Sabato 20 luglio, dopo la tradizionale messa e processione della Santa accompagnata da fiaccole e fuochi artificiali, si balla con dj set Gabri Valle dalle 23. La festa continua domenica 21 luglio con la giornata delle Leve mentre dalle 19 la Proloco propone la serata gastronomica “Beer, beer and chips” aspettando il concerto dei “Disco Inferno” dalle 22.



Lunedì 22 luglio si potrà vivere un momento di condivisione con la “Cena al Sacco”: dalle ore 19 la Proloco metterà a disposizione i tavoli in piazza e tutti saranno invitati a portarsi la cena da condividere con gli amici. Alle 22 poi concerto con i “The Hats band”. In chiusura di festeggiamenti, martedì 23 luglio si terrà dalle 19 la Grande Polentata. A seguire la Proloco e il gruppo AVIS di Robilante proporranno il concerto dei “Tre Lilu”.



Tutti i concerti saranno gratuiti e si terranno in piazza Olivero. Per informazioni rivolgersi alla Proloco (Luca 3296221979 / Ivan 3346822845). Prevendita delle serate gastronomiche in Tabaccheria a Robilante.