Scaramucce a Roburent sulla fascia da sindaco che non si trovava

Polemiche a Roburent su una delle fasce tricolore che sindaco o rappresentanti dell'amministrazione indossano in rappresentanza del Comune in eventi ufficiali.

Nelle scorse settimane il primo cittadino Emiliano Negro ha scritto diverse email chiedendo all'ex prima cittadina Giulia Negri, attuale consigliere di minoranza, se fosse a conoscenza dell'ubicazione di una delle fasce in dotazione al Comune, che non si trovava.

Missive e inviti non sono stati raccolti dalla consigliera Negri, che ha scritto una lettera ai giornali nella quale scrive di "essersi sentita ingiustamente accusata di averla sottratta".

"In assenza di risposta da parte mia – scrive Giulia Negri -, ne è seguita un'altra con la quale mi informava che avrebbe proceduto all'acquisto di una nuova fascia con spese per l'ente (a suggerire un danno erariale). Tranquilla del fatto che la fascia fosse presente in Comune dal mese di settembre 2023 con il commissariamento, non ho fornito alcuna risposta e, come per magia, la fascia è stata ritrovata proprio nei locali comunali. Devo constatare che, contrariamente a quanto dichiarato in campagna elettorale, l'atteggiamento del Sindaco è tutt'altro che collaborativo nei confronti di quelli che considera avversari. Dovrebbe impiegare tutto il tempo che dichiara di passare in Comune per cose più utili alla collettività e, magari, organizzare almeno un evento di intrattenimento estivo a San Giacomo, perché ad oggi le prime azioni amministrative si sono limitate a eliminare quel poco che c'era per lasciare spazio al nulla. Il territorio andrebbe arricchito e non impoverito".