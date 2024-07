Il cuneese Denis Scotti eletto Responsabile regionale del Comitato 10 Febbraio

Ieri sera, martedì 16 luglio, si è svolta in modalità on line l’assemblea ordinaria degli iscritti al Comitato 10 Febbraio della Regione Piemonte e delle province piemontesi, per eleggere i dirigenti regionali e provinciali del sodalizio che ha tra le sue finalità il ricordo dei Martiri delle foibe e degli esuli dal confine orientale d'Italia.

Gli iscritti, all’unanimità, hanno eletto Denis Scotti alla carica di Responsabile Regionale del C10F Piemonte. Sempre all’unanimità sono stati eletti i Referenti provinciali: per Alessandria il socio Andrea Virga; per Cuneo la conferma di Denis Scotti che sarà affiancato da Anna Mantini; a Novara Cristina Avvignano; per il Verbano-Cusio-Ossola la conferma di Fabio Volpe che è anche dirigente nazionale, a Vercelli Maurizio Vidmar e per la provincia di Torino Matteo Rossino.

Inoltre, il Presidente Nazionale Silvano Olmi ha ringraziato Stefano Rossi per l’opera svolta in questi anni e lo ha nominato Fiduciario per il Comune di Cameri e ha nominato Denis Scotti commissario per la provincia di Asti e Francesco Sirtori per quella di Biella.

“Ringrazio gli iscritti e il Presidente Nazionale per la fiducia accordatami – ha detto Denis Scotti – sono iscritto al Comitato 10 Febbraio da quindici anni e questo incarico mi consentirà di dare nuovo impulso alle attività del sodalizio e di cercare la collaborazione di altre associazioni. Organizzerò un gruppo di lavoro composto dai Referenti provinciali, in modo da coordinare meglio le iniziative.”

"Sono convinto che Denis Scotti e i Referenti provinciali sapranno ricoprire bene le cariche alle quali sono stati eletti – ha detto il Presidente Nazionale del C10F, Silvano Olmi – il Comitato 10 Febbraio si organizza sul territorio e il Piemonte è di esempio per le altre Regioni grazie all’attivismo degli iscritti e alla capacità di interloquire validamente con le pubbliche amministrazioni.”