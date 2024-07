"Shopping night” a Saluzzo: domani ultimo appuntamento per i negozi aperti di sera

Domani, giovedì 18 luglio, a Saluzzo è ancora “Shopping night” con l’apertura serale dei negozi. Si tratta del terzo e ultimo appuntamento di negozi aperti di sera in occasione dei saldi estivi.

Un'occcasione di fare acquisti in modo rilassato e comodo, al riparo dalla calura diurna, oltre ad essere l'opportunità per uscire piacevolmente in compagnia di amici o familiari.

Massimo Rea presidente del Centro Commerciale Naturale afferma: "Questo momento è fondamentale per i negozi della città, che possono così accogliere clienti e turisti in un contesto piacevole e conveniente. Siamo contentissimi del grande numero di adesioni all'iniziativa e vi aspettiamo nei negozi del Ccn».

Gianpiero Bravo, assessore alle attività produttive dichiara: "Siamo felici di supportare le aperture serali durante i saldi estivi. Si tratta di un'importante opportunità per promuovere il commercio locale e sostenere le attività cittadine. Ringraziamo i commercianti saluzzesi per la loro adesione e disponibilità a “Shopping night” organizzato dal Centro commerciale Naturale assieme alla Fondazione Bertoni con il patrocinio del Comune di Saluzzo e i partner istituzionali".