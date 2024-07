A Valdieri torna il "cinema in società"

Con l’arrivo dell’estate tra le tante rassegne della Valle Gesso, ritorna a Valdieri presso il Cortile della SOMS la Rassegna Cinema in Società.



Dopo l’ottimo successo dello scorso anno, viene ripetuta la formula del film al Giovedì sera. La Rassegna portata avanti dal Direttivo della SOMS, spazia su temi culturali, sociali, storici ed anche film per bambini. Anche quest’anno non mancheranno sorprese, già a partire da questo giovedì 18 dove si proietterà il film Il Ritratto del Duca.



Quindi a giovedì 18 luglio ore 21.00 presso il Cortile della SOMS in Via Antonina Grandis a Valdieri.