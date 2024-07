Burattinarte fa tappa a Bra con un triplo appuntamento per un week end folgorante

Tre spettacoli in due giorni spumeggianti: ecco il programma del prossimo fine settimana di Burattinarte, giocato tutto a Bra.

La grande festa del 30° compleanno ad Alba e poi le incursioni tra Langhe e Roero hanno già permesso a migliaia di spettatori di partecipare a 36 tra spettacoli e laboratori in questa edizione di Burattinarte Summertime ed altri tre super spettacoli attendono nei prossimi giorni gli affezionati di burattini e marionette.

I giardini del Belvedere accoglieranno sabato sera gli artisti de Il Laborincolo, poi la compagnia Scaramucce Teatro, protagonista dell’appuntamento mattutino di domenica 28 luglio, e infine Daniela Castiglione, chiamata a chiudere il fine settimana con un divertente spettacolo che richiama i canovacci classici della Commedia dell’Arte.

Claudio Giri e Consuelo Conterno, direttori artistici di Burattinarte, commentano: "Per chiudere con brio il mese di luglio abbiamo preparato due giorni belli colorati, pieni di promesse di risate. A dare il via alla due giorni braidese sarà uno spettacolo davvero molto bello: Il miracolo della mula, in programma alle 21.30 di sabato 27 luglio. Domenica 28 arriveranno nei Giardini del Belvedere altri due spettacoli da non perdere: Zazà e Diavolo di una poesia".

GLI SPETTACOLI

Sabato 27 luglio, alle 21.30, approda nei Giardini del Belvedere Il miracolo della mula, un autentico capolavoro, ideato da un maestro del teatro di figura come Gigio Brunello, insieme a Marco Lucci, anima de Il Laborincolo e creatore di splendidi burattini.

Claudio Giri e Consuelo Conterno rivelano: "Questo spettacolo è davvero una piccola perla: troviamo personaggi curiosi e mai prevedibili, sfide contro la Morte, leggende che diventano reali davanti ai nostri occhi stupiti. Chi non ha in mente il bellissimo orologio astronomico sul lato sud del municipio di Praga? Questo spettacolo ne narra la storia e i segreti. È uno degli appuntamenti assolutamente da non perdere per originalità e curiosità, oltre che per la grande cura messa nella regia da Brunello e da Lucci nella preparazione di burattini".

Domenica 28 luglio, si comincia presto, alle 11, con Zazà di Scaramucce Teatro. Un tuffo nel mondo di Pulcinella, nel fascino colorato e malandrino delle strade di Napoli, nei sogni della sua gente. Ma anche un richiamo alla storia di Partenope, la mitica sirena fondatrice della città

I Direttori artistici di Burattinarte ammiccano: "Siamo sicuri che questo spettacolo ammalierà il pubblico. Incontreremo burattini, marionette e maschere che si daranno il cambio sul palcoscenico della capanna, mentre l'attrice sorprenderà tutti per la sua sensibilità interpretativa e la grande capacità di dar vita alle figure e agli oggetti di scena".

Nel tardo pomeriggio di domenica 28 luglio, alle 18,00 il pubblico nei Giardini del Belvedere potrà assistere a uno spettacolo spassosissimo: Diavolo di una poesia, firmato da Daniela Castiglione. Assisteremo alle schermaglie amorose tra Pulcinella e Margherituccia, in cui si inserisce un diavolo Belzebù in versione innamorato decisamente focoso. La pregevole fattura dei burattini, realizzati dal maestro costruttore James Davies, e l’avvincente intreccio, in cui amore e avventura si mescolano, divertirà i bambini e coinvolgerà i loro famigliari.

Claudio Giri e Consuelo Conterno concludono: "Siamo molto felici che, dopo lo spettacolo di Alba della scorsa settimana, Daniela Castiglione sia tornata a Burattinarte, per completare il carnet della due giorni di Bra. Daniela Castiglione è un’artista completa, che inventa e scrive i suoi spettacoli, disegna e crea i suoi burattini, dando vita a delle opere bellissime, che incantano per tutta la loro durata, stimolano le coscienze e la creatività".

In caso di pioggia tutti gli spettacoli braidesi si terranno nel Centro Polifunzionale Arpino - Largo della Resistenza.

Tutti gli spettacoli saranno a ingresso libero.

SOSTENITORI E PARTNER

Da 30 edizioni molti enti hanno sostenuto Burattinarte, permettendo che l’incantesimo del teatro portasse felicità a tante persone.

Vorremmo ringraziare, per questa 30ª edizione: Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Comune di Alba, Banca d'Alba, Comune di Bra, Comune di Guarene, Comune di Grinzane Cavour, Comune di Novello, Comune di Piobesi d'Alba, Comune di Murazzano, Comune di Castagnito, Circolo Arci Cinema Vekkio, Associazione Anforianus e Comune di Santa Vittoria d'Alba, Comitato Quartiere Scaparoni, Associazione Nel Viale, Ottica Sipario. E, ancora, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero per il patrocinio, e Radio Alba per la media partnership.